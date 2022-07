Facebook a toujours travaillé dur pour être “collant”. Comme tous les médias sociaux, une fois que vous ouvrez l’application Facebook, vous y êtes bloqué pendant un certain temps car le flux constant de commentaires, de photos, de vidéos et de sondages rend difficile de poser votre téléphone et de reprendre votre vie normale. Mais combien cela vous coûte-t-il en termes de données mobiles ?

Combien de données Facebook utilise-t-il ?

Pour tester cela, nous avons remis à zéro le compteur d’utilisation des données de notre téléphone de test (dans une application de surveillance dédiée) et il nous a dit que 5 minutes d’utilisation de l’application Facebook entraînaient la consommation d’environ 40 Mo de données.

Si nous extrapolons ce chiffre à différentes échelles de temps, nous obtenons ceci :

5 minutes = 40 Mo

15 minutes = 120 Mo

30 minutes = 240 Mo

45 minutes = 360 Mo

1 heure = 480 Mo

Comme vous pouvez le constater, cela signifie qu’une heure par jour d’utilisation de Facebook sur votre smartphone peut vous coûter environ un demi-gigaoctet de données. Sur une semaine, cela équivaut à environ 3,5 Go (500 x 7) et sur un mois, vous serez dans la région de 14 Go. Combinez cela avec les chiffres légèrement plus élevés que nous avons trouvés lors d’un test similaire sur la quantité de données utilisée par Instagram et vous pourriez facilement atteindre votre limite de données uniquement à partir de ces deux applications.

Comment réduire la quantité de données que Facebook utilise

Si vous pensez que les chiffres décrits ci-dessus sont un peu raides, vous pouvez modifier certains paramètres dans l’application pour les réduire. Il s’agit notamment d’empêcher la lecture automatique des vidéos et de réduire leur résolution, afin qu’elles utilisent moins de données.

Voici comment trouver le Utilisation des données mobiles réglages:

Ouvrez l’application Facebook et appuyez sur l’icône Menu dans le coin inférieur droit

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres et confidentialité

Faites défiler à nouveau et appuyez sur Utilisation des données mobiles

Fonderie

Vous pouvez maintenant choisir si vous voulez une vidéo de résolution inférieure et quand la lecture automatique fonctionne.

Fonderie

Bien sûr, un autre moyen simple de réduire la quantité de données que Facebook utilise est de n’accéder à l’application que lorsque vous êtes sur un réseau Wi-Fi, car cela n’utilisera aucun de vos plans de données. Si votre contrat actuel est trop restrictif, essayez de consulter nos résumés des meilleurs réseaux téléphoniques et des meilleurs réseaux de paiement à l’utilisation pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure offre.