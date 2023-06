Combien de dettes de carte de crédit les Américains détiennent-ils par âge

Les personnes âgées de 40 à 49 ans ont en moyenne une dette de carte de crédit d’environ 7 600 $ – la plus élevée de toutes les tranches d’âge, selon les données de TransUnion fournies à CNBC Make It.

« Plus de personnes ont plus de dettes, et ces soldes coûtent plus que jamais », a déclaré Rossman à CNBC Make It.

Ne pas payer votre facture de carte de crédit en entier chaque mois a devenir plus coûteux. Les taux d’intérêt oscillent actuellement un peu au-dessus de 20 %, selon l’analyse de Bankrate du 31 mai. À la même époque l’an dernier, les taux d’intérêt des cartes de crédit étaient d’environ 16 % en moyenne.

Cela est dû aux nombreuses hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale depuis mars 2022. Étant donné que la hausse des taux rend l’emprunt plus cher pour les consommateurs, la Fed a continué de les augmenter dans le but de ralentir l’inflation.