Combien de dépenses américaines alimentent la défense ukrainienne

Comment l’aide militaire américaine a augmenté depuis le début de la guerre

Le lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président Biden a autorisé un ensemble de 350 millions de dollars d’aide militaire. Il comprenait des armes légères et des munitions ainsi que des gilets pare-balles et de l’équipement pour les « défenseurs de première ligne de l’Ukraine », a déclaré le Pentagone, et serait le premier des dizaines de colis annoncés pour l’Ukraine alors que la guerre se poursuivait.

13 avril, 2022 Les premiers hélicoptères M-17 ont été autorisés à être envoyés en Ukraine

Six mois après le début de la guerre, le Pentagone a promis sa plus grande tranche d’aide à la sécurité à ce jour, ce qui représentait « le début d’un processus de passation de marchés visant à fournir des capacités prioritaires supplémentaires à l’Ukraine à moyen et à long terme pour s’assurer que l’Ukraine puisse continuer à se défendre, », a déclaré le ministère de la Défense.

Le Pentagone a déclaré que l’Ukraine avait reçu son premier NASAMS pour la défense aérienne alors que la Russie commençait à cibler les infrastructures avant l’hiver.

Total après un an de guerre

Un an après le début de la guerre, l’administration Biden a annoncé 2 milliards de dollars supplémentaires d’aide à la sécurité, « dans le cadre de l’engagement envers la sécurité à long terme de l’Ukraine ».

Des dizaines de chars d’entraînement M1 Abrams sont arrivés en Allemagne pour l’entraînement dirigé par les États-Unis des forces ukrainiennes. L’expédition est arrivée moins d’un mois avant le début de la contre-offensive printanière. Une semaine plus tard, Biden a annoncé que les États-Unis et leurs alliés formeraient des pilotes de chasse ukrainiens sur des avions F-16.

Le dernier tirage présidentiel.

Depuis le début de la guerre, les États-Unis États a engagé plus de

dans l’aide militaire à l’Ukraine.

Armes et équipements provenant des stocks du ministère de la Défense donnés par tirages présidentiels. Ces fournitures sont déjà fabriquées et peuvent être livrées rapidement.

Financement promis par le Pentagone pour investir dans plus d’armes, de formation, de conseil, de logistique et d’équipement par le biais de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine. Ces engagements représentent un engagement à plus long terme dans l’effort de guerre, car ils incluent le financement de la production de fournitures.