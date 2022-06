Combien de décès de Covid-19 aux États-Unis auraient pu être évités grâce à Medicare-for-all ?

Il y a beaucoup de reproches à faire pour les mauvaises performances des États-Unis pendant la pandémie de Covid-19, du virus hautement contagieux lui-même à la lenteur de la réponse de l’administration Trump aux fissures profondes de la politique et de la culture américaines. Mais une nouvelle étude d’un groupe d’universitaires de Yale et UMass-Amherst indique que les États-Unis ont eu plus de décès par habitant que la plupart des pairs économiques en raison de quelque chose de plus spécifique : le manque de soins de santé universels.

Selon cet article, publié ce mois-ci dans PNAS, au moins 212 000 Américains de moins seraient morts de Covid-19 rien qu’en 2020 si les États-Unis avaient un système de santé à payeur unique similaire au plan Medicare-for-all proposé par Sen. Bernie Sanders (I-VT). Le pays aurait également économisé 105 milliards de dollars en coûts de soins de santé liés à la pandémie.

Les chercheurs ont passé en revue différents facteurs qui auraient réduit le nombre de décès dus au Covid-19 dans un système dans lequel le gouvernement assure tout le monde et paie la quasi-totalité de leurs frais de santé :

Personne n’aurait perdu son assurance maladie à la suite d’une perte d’emploi due au choc de la pandémie sur l’économie. (L’étude estime qu’environ 14,5 millions d’Américains ont perdu la couverture de l’employeur en mars et avril 2020, bien que certaines de ces personnes finissent par être couvertes par Medicaid.) . Plus d’assurés auraient signifié plus de cas diagnostiqués et traités plus tôt, réduisant ainsi la probabilité de maladie grave ou de décès.

Les taux de vaccination auraient probablement été plus élevés – et donc il y aurait eu moins de cas graves et de décès – si plus d’Américains avaient eu une relation avec un médecin de premier recours, ce qu’une personne sur quatre aux États-Unis n’a pas.

Et en réduisant le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 grâce à davantage de vaccinations et à des diagnostics plus précoces, les hôpitaux américains auraient été moins sollicités. Cela leur aurait permis de gérer plus facilement tous leurs patients, plutôt que la situation de l’été dernier – après que les vaccins aient été largement disponibles – lorsque des personnes se sont présentées dans des hôpitaux sans chambre ni personnel pour les soigner. Certaines de ces personnes sont mortes.

La logique des conclusions de l’article est logique. J’ai écrit au plus fort de la vague du printemps 2020 que tous les problèmes du système de santé américain fracturé étaient pleinement exposés par l’incapacité à répondre de manière adéquate au Covid-19. Et si vous jetez un coup d’œil aux pays qui ont des systèmes de santé universels – le Royaume-Uni, Taïwan, l’Australie et les Pays-Bas, pays que nous avons couverts dans notre série Tout le monde couvert sur les soins de santé universels, ainsi que la France et l’Allemagne – ils ont connu moins de décès par habitant que les États-Unis ont.

Notre monde en données

Tous ces pays ont des soins de santé universels, mais ils n’ont pas tous un système à payeur unique dans la veine de la proposition d’assurance-maladie pour tous de Sanders. Taïwan le fait. Mais l’Australie utilise un programme hybride où certaines personnes dépendent de l’assurance maladie publique et d’autres personnes utilisent des régimes privés. Les Pays-Bas et l’Allemagne s’appuient sur une assurance maladie privée, fortement réglementée et subventionnée par le gouvernement. Le National Health Service du Royaume-Uni va au-delà du payeur unique et est entièrement socialisé : le gouvernement paie non seulement les soins pour tout le monde, mais gère également les hôpitaux et emploie directement les médecins.

Les pays dotés de soins de santé universels ont surpassé les États-Unis pendant la pandémie – cette partie de la conclusion du document semble incontestable. Mais ils ont déployé différents programmes pour atteindre cet objectif. Il n’est pas clair pour moi que l’assurance-maladie pour tous conduirait nécessairement à de meilleurs résultats que, disons, un système calqué sur l’approche australienne ou néerlandaise.

D’autres facteurs pourraient être en jeu au-delà du type spécifique de système de soins de santé. Comme Damien Cave l’a écrit pour le New York Times en Australie, la confiance sociale semble avoir été une différence décisive entre les expériences américaine et australienne pendant la pandémie. Les deux nations partagent beaucoup d’ADN socioculturel, mais les Australiens ont une confiance beaucoup plus profonde dans les gens en général, et dans leur système de santé en particulier, que les Américains, a écrit Cave. Lorsque je faisais un reportage sur la réponse réussie de la Corée du Sud à Covid-19, des sources coréennes ont en partie souligné que les gens là-bas avaient un niveau généralement élevé de confiance dans le gouvernement.

Cela a également un sens intuitif. Il s’ensuit que les personnes dans les sociétés avec plus de confiance seraient plus susceptibles de porter des masques ou de rester à la maison ou de se faire vacciner non seulement pour leur propre bénéfice, mais pour la santé des personnes qui les entourent et de la société dans son ensemble.

D’une certaine manière, la confiance sociale et les soins de santé universels se résument à la même chose : la volonté d’une société de s’unir et de prendre soin les unes des autres. Les États-Unis n’ont pas la même culture de responsabilité collective que ces autres nations riches. Ce manque de cohésion sociale se traduit à la fois par le non-respect des mesures de santé publique et l’incapacité à construire un système de santé qui prend soin de tous.

Les soins de santé universels sont un choix, le reflet des valeurs d’un pays. En rapportant la série Everybody Covered, j’ai trouvé cette citation de l’économiste de la santé de Princeton, Uwe Reinhardt. C’était dans son dernier livre Prix ​​fixéqui a été publié après sa mort en 2017 :

Le Canada et pratiquement tous les pays développés d’Europe et d’Asie sont parvenus, il y a des décennies, à un consensus politique pour traiter les soins de santé comme un bien social. En revanche, aux États-Unis, nous n’avons jamais atteint un consensus politiquement dominant sur la question.

Lors d’un voyage à Taïwan ou aux Pays-Bas, les gens me posaient des questions sur les soins de santé aux États-Unis et je devais leur dire que des millions d’Américains n’étaient pas assurés et que des milliers de dollars pouvaient être facturés aux gens pour des soins médicaux. C’était insondable pour les gens que j’ai rencontrés. Ils vivaient dans un pays où les gens s’accordaient à dire que de telles choses ne devraient jamais se produire.

L’Amérique n’a jamais pris cet engagement collectif de fournir à tous des soins de santé. Le pays a payé le prix de cette myopie pendant la pandémie, comme cette nouvelle étude contribue à le démontrer. Quelle que soit sa forme, un système de santé universel aurait probablement évité des dizaines de milliers de décès dus au nouveau coronavirus.

Maintenant c’est trop tard.