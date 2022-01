Combien de chevaux pouvez-vous voir dans cette scène de neige époustouflante d’illusion d’optique ?

Une illusion d’optique époustouflante qui semble montrer des chevaux au sommet d’une montagne a provoqué une querelle entre le peintre et les scientifiques – mais qui a raison ?

Les illusions d’optique font généralement sensation en ligne, mais une peinture récente censée montrer plusieurs chevaux au sommet d’une montagne a provoqué une querelle entre son créateur et un groupe de scientifiques – mais combien pouvez-vous en voir ?

Combien de chevaux pouvez-vous voir? Crédit : Bev Doolitte/Institut national des sciences de la santé environnementale

Le portrait de Bev Doolitte de cinq chevaux à peau tachetée se tenant ensemble sur un rebord de neige est depuis un certain temps un pilier du site Web de l’Institut national des services de santé environnementale (NIEHS).

Dans ce document, ce qui semble être quatre chevaux blancs et bruns et un poulain sont regroupés et se fondent dans la roche brune et le fond neigeux, donnant à l’image une illusion d’optique.

Mais les scientifiques disent que l’image de Doolitte a en fait sept chevaux et non cinq, comme le prétend son créateur.

Selon le groupe, l’image est composée de sept chevaux dont certains chevaux partiels comme une tête de cheval et un arrière.

Si vous ne pouvez pas en voir sept, alors peut-être que cette note humoristique de l’un des propres scientifiques du NIEHS pourrait vous aider.

» J’en vois un sur la gauche regardant vers l’extérieur, et au milieu quatre visages sont regroupés – dans ce groupe, le nez brun d’un (deuxième à gauche) couvre le côté droit du visage de celui accroupi le plus bas.

« À droite, un petit cheval debout de côté, et au-dessus, c’est l’arrière du septième. À moins que j’hallucine. »

Si vous ne pouvez toujours pas voir sept, rassurez-vous, vous faites partie des nombreux qui pensent que le nombre réel indiqué sur l’image est cinq.

En décembre, une illusion d’optique a été publiée qui fait apparaître des lignes droites courbes et a laissé les gens se sentir « étourdis ».

L’étrange puzzle visuel a été partagé par la chercheuse en génomique Laurel Coons et présente un motif en damier avec des lignes vertes décrivant des carrés gris.

Elle a ensuite mis le public au défi de repérer où se trouvaient les lignes courbes parmi plusieurs équivalents droits.

Mais l’illusion est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux après que les utilisateurs aient été laissés perplexes par l’image «trippy», la tâche semblant plus difficile qu’elle ne l’était pour la première fois.