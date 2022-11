Combien de chanceliers supplémentaires doivent-ils savoir que seule une réduction des droits sur le carburant permettra à la Grande-Bretagne de démarrer ?

DEUX semaines demain, le nouveau chancelier Jeremy Hunt présentera un budget qui nous frappera TOUS durement dans nos poches.

A en juger par la rhétorique des “augmentations d’impôts pour tout le monde” venant du Trésor, la déclaration d’automne va être une liste interminable de souffrances financières.

Combien de chanceliers faudra-t-il pour comprendre que ce dont la Grande-Bretagne a besoin, c’est d’une réduction des taxes sur le carburant ? Crédit : Alamy

La meilleure façon d’aider l’économie est de donner plus de revenu disponible aux automobilistes britanniques aux abois Crédit : AFP

Il y a seulement quelques mois, alors qu’il cherchait à devenir Premier ministre, Rishi Sunak disait : « Une inflation élevée ne fera pas croître l’économie. Cela rendra tout le monde plus pauvre. L’inflation est notre ennemie.

Bien que le soutien récent pour contrer les coûts élevés du chauffage de nos maisons et de nos entreprises soit bienvenu, nous n’avons vu aucun signe de mesures visant à réduire l’inflation ou à faire croître l’économie.

Rien n’a été fait pour nous encourager à visiter les magasins, les restaurants et les cinémas de la rue principale et à dépenser le peu de revenu disponible qu’il vous reste.

Les prix paralysants de l’essence et – en particulier du diesel – restent la principale préoccupation des conducteurs et des entreprises.

Depuis 2010, avec le Sun, je défends les avantages positifs de la réduction de la taxe sur les carburants pour aider à fournir plus de revenus disponibles aux 37 millions d’automobilistes, chauffeurs de camionnettes et camionneurs du Royaume-Uni.

Mais BP et Shell se vautrent actuellement dans des profits encore plus obscènes tandis que les chauffeurs ont du mal à payer les prix à la pompe en hausse et incontrôlés des grandes sociétés pétrolières.

Au cours des trois dernières semaines, le prix du baril de pétrole payé en livres sterling a chuté de 7 %.

Les prix de gros de l’essence ont également BAISSE de près d’un dixième, mais ce que nous payons à la pompe a AUGMENTÉ de 3 %.

Les prix à la pompe reviennent près du récent été douloureux des coûts de remplissage débilitants.

L’essence est maintenant en moyenne de 1,66 £ le litre et le prix moyen du diesel est de 24 pence de plus, à 1,90 £ le litre.

L’écart de prix avec le diesel est maintenant supérieur de 166 % à la différence avec l’essence que nous payions le 8 juin, alors que l’essence n’était que de quatre pence de moins.

Je n’ai jamais vu une différence aussi énorme entre les prix de l’essence et du diesel.

Le diesel représente 65 % du carburant distribué sur nos parvis.

C’est le cœur commercial de UK Plc. Les diesels Euro 6 sont également plus propres que l’essence, ce serait donc le comble de la folie économique d’augmenter les taxes sur la ressource même qui est le meilleur moyen de réduire la crise du coût de la vie.

Et la production de diesel ici au Royaume-Uni a régulièrement diminué au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que la quantité que nous importons a considérablement augmenté.

En conséquence, le diesel est beaucoup plus une marchandise mondiale, ce qui permet aux spéculateurs sans visage de jouer et de manipuler les prix plus facilement.

La plupart du diesel est maintenant transporté sur des cargos, qui peuvent être retenus en mer pour obtenir le meilleur prix disponible.

La guerre en Ukraine a créé une tempête parfaite pour que la chaîne d’approvisionnement en carburant profite d’une ressource nationale vitale et la fixe au maximum.

Profiter de la chaîne d’approvisionnement en carburant est impitoyable, incontrôlé et opportun.

En plus de cela, les conducteurs britanniques sont toujours parmi les automobilistes les plus taxés au monde.

Une proportion étonnante de 44,5 % du prix que nous payons pour un litre de diesel correspond aux taxes, à la TVA et aux taxes sur le carburant, contre seulement 25,3 % en Pologne.

Le prix du carburant a un impact sur tout ce que nous achetons, mais le contrôle du montant que nous payons à la pompe est toujours ignoré.

De combien de chanceliers de plus ai-je besoin pour éduquer que la façon de faire croître l’économie est de réduire considérablement les taxes sur le carburant ?

Comme me l’a dit un député endurci et ancien ministre des Finances : « Les chauffeurs sont de pures vaches à lait pour le Trésor, rien de plus, rien de moins.

“Personne au numéro 11 de Downing Street ne les considère comme une solution pour faire croître l’économie. L’attitude anti-conducteur reste ancrée dans mon gouvernement.

À la boîte d’expédition du 17 novembre, la chancelière doit prouver que mon cynisme politique est faux.

Il doit réduire considérablement les taxes sur le carburant pour faire baisser les prix et renforcer la confiance des consommateurs.

La réduction de cet impôt régressif doit être considérée comme un stimulant économique et non comme la croyance erronée habituelle selon laquelle il y aura une perte de revenus fiscaux pour le Trésor.

Jeremy Hunt doit savoir que la plupart d’entre nous dépendons de nos véhicules en raison d’un manque d’alternatives réalisables ou pratiques.

Les communautés rurales sont dépourvues de transports publics décents.

Surtout, le coût du transport et de la logistique est le plus grand facteur d’influence sur l’inflation.

D’un coup de stylo, le chancelier peut réduire l’une des taxes automobiles les plus élevées au monde pour soulager la crise du coût de la vie.

Cela répondra à la promesse de campagne de Rishi Sunak de lutter contre l’inflation.

La réduction des taxes sur les carburants stimulera l’économie, générera certainement un PIB supplémentaire, davantage d’investissements commerciaux, des salaires plus élevés, une augmentation des dépenses de consommation et davantage de taxes sur la croissance.

Pas mes mots – mais une déclaration publiée en 2014 par le Trésor lui-même. Rien n’a changé depuis.

Chancelier Hunt, des millions d’entre nous attendent de vous un peu de bon sens financier – pour réduire les taxes sur le carburant dans quinze jours.

N’utilisez pas le bâton, sortez la carotte pour changer et donnez-nous à tous un peu d’espoir !