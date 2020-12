De nouvelles données ont révélé que la grande majorité des zones locales en Angleterre connaissent une augmentation des taux de cas de Covid-19, alors que Londres, l’Est et le Sud-Est de l’Angleterre se préparent à entrer dans le rang 4 à partir de dimanche.

Plus de 85% des collectivités locales ont vu leur taux de cas augmenter la semaine dernière, avec un taux de cas hebdomadaire moyen de 258 pour 100 000, selon les dernières données de Public Health England.

Londres est maintenant la région la plus touchée d’Angleterre, avec un taux de cas énorme de 470 pour 100 000 dans la semaine jusqu’au 16 décembre, et cela a essentiellement doublé par rapport à son taux de 243 la semaine précédente.

Havering dans l’Est de Londres est actuellement l’arrondissement le plus touché de la capitale et son taux de cas est presque le double du taux de Londres à 919 cas hebdomadaires pour 100000. La plus grande hausse est Epping Forest, qui a connu une augmentation de 124% des infections au cours des sept derniers jours.

Pourtant, l’endroit où le taux d’infection est le plus élevé dans toute l’Angleterre est Thurrock dans l’Essex, une autre zone qui entrera dans le niveau 4, qui impose des règles équivalentes aux restrictions nationales en place en Angleterre en novembre.

Là, le taux de cas se situe à 1 018 pour 100 000 – soit environ 1 personne sur 100 – le deuxième taux d’infection hebdomadaire le plus élevé jamais enregistré en Angleterre depuis le début de la pandémie.

Le taux de cas pour l’Est élargi est de 350 pour 100 000, tandis que le sud-est de l’Angleterre est de 324 pour 100 000. En revanche, le Sud-Ouest n’a que 118 cas pour 100000, certaines zones de la région parvenant à rester sous le niveau 1 – mais chaque région anglaise voit les cas augmenter.

Une nouvelle souche plus contagieuse de coronavirus est en partie à blâmer pour les énormes augmentations dans les nouvelles zones de niveau 4.

L’analyse du gouvernement suggère que cette nouvelle souche est 70% plus transmissible, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle soit plus mortelle ou ne puisse pas être protégée par des vaccins.

En savoir plus: quelles sont les règles de chaque niveau?

Recherchez votre région

Public Health England publie une mise à jour quotidienne sur le nombre de cas confirmés de coronavirus dans chaque autorité locale anglaise.

Tapez votre code postal dans l’outil ci-dessous pour savoir combien de cas il y a eu dans votre région.