De nouvelles données ont révélé que la majorité des régions locales en Angleterre ont connu une augmentation des taux de cas de Covid, dans les sept jours précédant le 14 décembre.

Sur les 315 régions locales d’Angleterre, 89 pour cent ont vu une augmentation des taux de cas, 11 pour cent ont vu une baisse et deux sont inchangés, selon Public Health England.

Basildon dans l’Essex a le taux le plus élevé d’Angleterre, avec 1 620 nouveaux cas enregistrés – l’équivalent de 865,4 cas pour 100 000 habitants.

À la lumière de la hausse du taux de cas, le secrétaire à la Santé a annoncé une mise à jour du système de niveau anglais avec une grande partie de l’est et du sud-est de l’Angleterre entrant au niveau 3.

Le changement entrera en vigueur le samedi 19 décembre à minuit et touchera 4,2 millions de personnes vivant dans le Bedfordshire; Buckinghamshire; Berkshire; Peterborough; Hertfordshire; Surrey – sauf Waverley; Hastings et Rother; Portsmouth; Aller au sport; et Havant.

Lors d’un point de presse de Downing Street le 14 décembre, Matt Hancock a révélé que le Royaume-Uni avait enregistré une augmentation de 14% des cas la semaine dernière.

Il a ajouté, il y a également « 16 531 patients Covid dans les hôpitaux du Royaume-Uni, ce qui est également en hausse ».

Un système renforcé à trois niveaux a remplacé les mesures de verrouillage, 99% de l’Angleterre tombant sous les restrictions de niveau 2 et 3, après que les scientifiques aient averti que les niveaux inférieurs précédents « ne ralentissaient pas l’épidémie ».

La réglementation soumet les entreprises à des directives sécurisées par Covid ou les oblige à fermer mais, contrairement au dernier système à niveaux, les magasins non essentiels, les gymnases et les coiffeurs seront ouverts à tous les niveaux.

Seules les Cornouailles, l’île de Wight et les îles Scilly sont au niveau 1, mais le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré à Sky News que d’autres pourraient les rejoindre après un examen le 16 décembre.

S’adressant aux députés à la Chambre des communes le 14 décembre, M. Hancock a partagé: Au cours des derniers jours, grâce à notre capacité génomique de classe mondiale au Royaume-Uni, nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être associée à la propagation plus rapide de le sud de l’Angleterre.

Il a poursuivi, déclarant que le nombre de la nouvelle variante du coronavirus «augmentait rapidement».

En savoir plus: quelles sont les règles de chaque niveau?

Recherchez votre région

Public Health England publie une mise à jour quotidienne sur le nombre de cas confirmés de coronavirus dans chaque autorité locale anglaise.

Tapez votre code postal dans l’outil ci-dessous pour savoir combien de cas il y a eu dans votre région.