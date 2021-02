Combien de cas de coronavirus y a-t-il eu dans votre région? Utilisez notre outil pour découvrir

Comment les cas se propagent-ils au Royaume-Uni et comment essayons-nous de ralentir la propagation?

Sur les 315 régions locales d’Angleterre, 16 ont connu une augmentation des taux de cas et 299 ont connu une baisse, pendant les sept jours précédant le 12 février.

Middlesbrough a le taux le plus élevé d’Angleterre, avec 449 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 12 février, soit l’équivalent de 318,5 cas pour 100 000 personnes.

C’est une baisse de 356,8 cas pour 100000 personnes en sept jours au 5 février.

Sur les 16 domaines qui enregistrent une hausse hebdomadaire, les cinq premiers sont:

Copeland (de 159,9 à 247,9)

Exeter (30,4 à 79,1)

West Lindsey (84,7 à 128,6)

Newark & ​​Sherwood (215,6 à 255,7)

Lincoln (91,6 à 125,9)

À Londres, le taux mobile sur sept jours au 12 février s’élevait à 164,2 cas pour 100000 habitants, contre 355,1 le 27 janvier.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à commencer à administrer le vaccin contre le coronavirus, et le gouvernement espère que la vaccination de masse pourrait aider à ralentir le taux d’infection, en particulier parmi les personnes âgées vulnérables.

Un total de 16 499 549 vaccinations contre le Covid-19 avait eu lieu au Royaume-Uni entre le 8 décembre et le 17 février selon les données provisoires du gouvernement uk, y compris les première et deuxième doses.

De ce nombre, 15 940 972 étaient la première dose du vaccin, tandis que 558 577 ont reçu une deuxième dose.

Au total, 250 sites hospitaliers actifs, 89 centres de vaccination et environ 1200 sites de vaccination locaux – y compris des réseaux de soins primaires, des sites de pharmacies communautaires et des équipes mobiles – seront mis en place pour garantir à chaque personne à risque un accès facile à un centre de vaccination, peu importe où ils vivent.

Les forces armées, qui devraient être enrôlées pour aider à gérer des centres de vaccination de masse dans les stades sportifs et les lieux publics, contribueront également à cet «effort national sans précédent».

Quelque 100 millions de jabs d’Oxford ont été commandés par le gouvernement, dont 40 millions devraient être déployés d’ici mars. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a également approuvé le vaccin Moderna pour une utilisation le 8 janvier, qui sera livré au printemps.

Mais qu’en est-il de la nouvelle souche?

Des cas de la variante sud-africaine ont été découverts au Royaume-Uni qui n’ont pas été liés à des voyages ou à des cas connus, ce qui a conduit à des tests porte-à-porte qui ont lieu dans certaines régions d’Angleterre à partir du 2 février.

La nouvelle survient alors que les scientifiques ont découvert que la variante du coronavirus Kent mutait pour imiter la variante sud-africaine, ce qui pourrait rendre les vaccins actuels moins efficaces.

Des études suggèrent que le vaccin Oxford / Astrazeneca n’est peut-être efficace qu’à 10% contre la souche sud-africaine, mais le professeur Jonathan Van Tam a déclaré que la variante ne deviendrait probablement pas dominante.

Les tests de surtension dans les régions de Manchester, y compris Moss Side et Fallowfield, ont commencé à partir du 9 février pour lutter contre la propagation de la variante Kent, après la découverte de quatre cas de deux ménages non connectés. Des tests porte-à-porte auront lieu pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les centres de test, ainsi que des tests à ceux qui travaillent dans la région.

Les derniers résultats de séquençage de la poussée et des tests réguliers montrent que les variantes dangereuses de coronavirus qui peuvent échapper aux vaccins et au système immunitaire n’augmentent pas en Grande-Bretagne et que les gens doivent être rassurés qu’ils sont maintenus sous contrôle, a déclaré Public Health England.

Seulement 19 nouveaux cas de la variante sud-africaine ont été signalés dans tout le Royaume-Uni depuis le 1er février. De même, seuls 21 cas d’une variante britannique qui porte la même mutation E484k que la variante sud-africaine – ce qui peut l’aider à échapper à l’immunité – ont été repérés. La plupart ont été vus à Bristol et à Manchester.

Bien qu’environ 15% seulement des infections soient séquencées, PHE a déclaré qu’il ne semblait pas que les nouvelles variantes se développent.

Il y a également eu 55 cas d’une nouvelle lignée à Liverpool qui semble être une mutation de la toute première souche « A » du virus, qui porte désormais E484K ainsi que d’autres changements qui pourraient le rendre plus transmissible. Il a été désigné comme « variante sous enquête ».

Cependant, Nick Loman, professeur de génomique microbienne et de bioinformatique à l’Université de Birmingham, a déclaré qu’il était peu probable que les nouvelles variantes puissent surpasser la variante britannique la moins dangereuse.

« Nous allons surveiller de très près les signaux de cela, mais si je devais parier, je parierais que cela ne surclassera pas la variante britannique », a-t-il déclaré. «Je pense que cela parle de la possibilité de le maintenir supprimé ou du moins de le ralentir, car il ne décolle pas naturellement.

« Cependant, nous sommes dans un verrouillage et cela le supprime, donc ce qui s’applique pendant le verrouillage de la variante sud-africaine ne signifie pas qu’elle ne pourrait pas bien fonctionner dans un contexte différent. »

Comment le coronavirus s’est-il propagé dans le monde?

Fin décembre 2019, les autorités chinoises ont envoyé une alerte publique avertissant qu’une «pneumonie de cause inconnue» avait été identifiée à Wuhan, dans le centre de la Chine.

Quelque 10 jours plus tard, le 7 janvier, des scientifiques ont annoncé qu’un nouveau coronavirus était à l’origine de l’épidémie – ajoutant rapidement qu’il ne semblait alors pas se propager entre les humains.