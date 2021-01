Comment les cas se propagent-ils au Royaume-Uni et comment essayons-nous de ralentir la propagation?

À Londres, le taux mobile sur sept jours au 23 janvier était de 473,1 cas pour 100000 personnes, contre 703,7 le 15 janvier.

L’Est de l’Angleterre enregistre actuellement un taux de 385,1 sur sept jours, contre 526,8.

Dans les East Midlands, le taux est passé de 402,8 pour les sept jours jusqu’au 15 janvier à 368,2 pour les sept jours jusqu’au 23 janvier, et dans les West Midlands, il est passé de 571,9 à 464,8.

Le sud-ouest de l’Angleterre a enregistré une baisse plus importante, de 343,2 à 247,9.

Le nord-est de l’Angleterre est actuellement à 294,7, contre 433,3, tandis que le Yorkshire et le Humber est à 242,3 – le taux régional le plus bas d’Angleterre – contre 259,1.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, le taux est passé de 528,6 à 394,1.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à commencer à administrer le vaccin contre le coronavirus, et le gouvernement espère que la vaccination de masse pourrait aider à ralentir le taux d’infection, en particulier parmi les personnes âgées vulnérables.

Un total de 8 369 438 vaccinations contre le Covid-19 avait eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 29 janvier, selon les données provisoires du NHS England, y compris les première et deuxième doses.

De ce nombre, 7 891 184 étaient la première dose du vaccin, tandis que 478 254 ont reçu la deuxième dose.

M. Johnson s’est engagé à ce que le NHS s’engage à offrir une vaccination à tous les quatre principaux groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Au total, 250 sites hospitaliers actifs, 50 centres de vaccination et environ 1200 sites de vaccination locaux – y compris des réseaux de soins primaires, des sites de pharmacies communautaires et des équipes mobiles – seront mis en place pour garantir à chaque personne à risque un accès facile à un centre de vaccination, peu importe où ils vivent.

Les forces armées, qui devraient être enrôlées pour aider à gérer des centres de vaccination de masse dans les stades sportifs et les lieux publics, contribueront également à cet «effort national sans précédent».

Quelque 100 millions de jabs d’Oxford ont été commandés par le gouvernement, dont 40 millions devraient être déployés d’ici mars. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a également approuvé le vaccin Moderna pour une utilisation le 8 janvier, qui sera livré au printemps.

Mais qu’en est-il de la nouvelle souche?

Le 14 décembre, dans son discours aux Communes, le secrétaire à la Santé a également annoncé qu’une nouvelle variante du coronavirus avait été identifiée en Angleterre, ce qui avait provoqué une augmentation rapide des cas à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

En Angleterre, il y a eu une « augmentation relative » de cette nouvelle variante dans tous les domaines, a déclaré le professeur Whitty, qui « se répand dans tout le pays ».

Les augmentations les plus rapides ont été enregistrées dans l’Est, le Sud-Est et à Londres, mais « elle décolle maintenant également dans d’autres régions », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 5 janvier.

Cependant, Sir Patrick Vallance a déclaré le 22 janvier qu’il y a « une confiance croissante » que la variante britannique sera sensible au vaccin.

Le conseiller scientifique en chef a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street: «Les études en laboratoire montrent de plus en plus que la variante au Royaume-Uni sera sensible aux vaccins.

« Il y a une confiance croissante associée à une observation clinique très importante selon laquelle les individus qui ont été infectés précédemment et qui ont généré des anticorps semblent être également protégés contre le virus original et le nouveau variant. »

La nouvelle intervient alors qu’un quatrième vaccin Covid-19, Novavax, pourrait être approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni dans les semaines, car les essais de stade avancé suggèrent qu’il était efficace à 89% dans la prévention du coronavirus et très efficace contre les variantes britanniques et sud-africaines.

Le Royaume-Uni a obtenu 60 millions de doses du vaccin Novavax.

Bien que Boris Johnson ait également annoncé le 22 janvier que la variante britannique du coronavirus pourrait être jusqu’à 30% plus mortelle que l’original.

Le professeur Neil Ferguson, qui siège au Nervtag, le comité consultatif gouvernemental sur les virus, a déclaré que les dernières données montraient que jusqu’à 13 personnes sur 1000 âgées de 60 ans qui contractent la souche variante pourraient mourir, contre 10 sur 1000 qui ont attrapé la variante originale.

« Il est possible que la nouvelle variante britannique augmente le risque de décès, mais il reste une incertitude considérable », a déclaré le professeur Ferguson à ITV.

« Quatre groupes – Imperial, LSHTM, PHE et Exeter – ont examiné la relation entre les personnes testées positives pour la variante par rapport aux anciennes souches et le risque de décès. »

Le professeur a déclaré que les données disponibles sur la nouvelle variante sont inégales, mais qu’il y a un « signal » qu’il existe un « risque de décès multiplié par 1,3 ».

Moderna Inc a confirmé le 25 janvier que son vaccin produisait des anticorps neutralisant les virus dans des tests de laboratoire contre de nouveaux variants de coronavirus trouvés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Le vaccin a été approuvé pour une utilisation par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) le 8 janvier et sera livré au Royaume-Uni au printemps.