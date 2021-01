Comment les cas se propagent-ils au Royaume-Uni et comment essayons-nous de ralentir la propagation?

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 28 (9%) ont connu une augmentation des taux de cas, 286 (91%) ont connu une baisse et une est inchangée, selon l’agence de presse PA.

Knowsley dans le Merseyside a le taux le plus élevé avec 1 777 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 14 janvier. Cela équivaut à 1 177,9 cas pour 100 000 habitants.

Slough a le deuxième taux le plus élevé, qui est actuellement légèrement en baisse de 1 090,7 à 1 042,5, avec 1 559 nouveaux cas.

À la troisième place se trouvent Barking et Dagenham – le London Borough – qui est passé de 1 544,3 à 1 028,6, avec 2 190 nouveaux cas.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à commencer à administrer le vaccin contre le coronavirus et, le 16 janvier, le nombre de ceux qui ont reçu une dose de vaccination Covid-19 a dépassé le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Royaume-Uni.

NHS England avait annoncé que plus de 3,5 millions de personnes avaient reçu leur première dose, alors que le nombre de coronavirus confirmés s’élève actuellement à 3,3 millions de cas.

Le gouvernement espère que la vaccination de masse pourrait contribuer à ralentir le taux d’infection, en particulier parmi les personnes âgées vulnérables.

Une armée de plus de 10 000 médecins et bénévoles a également été recrutée par le NHS pour aider à administrer le vaccin Oxford Covid-19.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « C’est le moment de célébrer l’innovation britannique – non seulement nous sommes responsables de la découverte du premier traitement permettant de réduire la mortalité pour Covid-19, mais ce vaccin sera mis à la disposition de certaines des régions les plus pauvres. du monde à faible coût, aidant à protéger d’innombrables personnes contre cette terrible maladie.

« C’est un hommage aux incroyables scientifiques britanniques de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca dont la percée contribuera à sauver des vies dans le monde. Je tiens à remercier chaque personne qui a fait partie de cette success story britannique. Bien qu’il soit temps d’être plein d’espoir, il est si vital que chacun continue de jouer son rôle pour réduire les infections. »

M. Johnson s’est engagé à ce que le NHS s’engage à offrir une vaccination à tous les quatre groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Pour aider à atteindre cet objectif, 595 sites dirigés par des médecins généralistes fournissent des vaccins et 180 autres seront mis en service plus tard cette semaine, a-t-il déclaré. Il y a également 107 sites hospitaliers et 100 autres plus tard cette semaine.

Mais qu’en est-il de la nouvelle souche?

Le 14 décembre, dans son allocution à Commons, le secrétaire à la Santé a également annoncé qu’une nouvelle variante du coronavirus avait été identifiée en Angleterre, ce qui avait provoqué une augmentation rapide des cas à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

En Angleterre, il y a eu une « augmentation relative » de cette nouvelle variante dans tous les domaines, a déclaré le professeur Whitty, qui « se répand dans tout le pays ».

Les augmentations les plus rapides ont été enregistrées dans l’Est, le Sud-Est et à Londres, mais « elle décolle maintenant également dans d’autres régions », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 5 janvier.

Cependant, M. Hancock a déclaré qu’il était «hautement improbable» que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave ou compromettra le vaccin.

En savoir plus: Qu’est-ce que le vaccin Pfizer, qui l’obtiendra et est-il sûr?