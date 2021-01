Comment les cas se propagent-ils au Royaume-Uni et comment essayons-nous de ralentir la propagation?

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 309 (98%) ont connu une augmentation des taux de cas et six (2%) ont connu une baisse.

Londres continue d’avoir le taux de cas régional le plus élevé, et celui-ci continue de croître. Le taux de nouveaux cas dans la capitale s’est établi à 904,8 pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédant le 3 janvier, contre 864,6 la semaine précédente.

L’Est de l’Angleterre a enregistré le deuxième taux le plus élevé: 737,8, contre 606,3, suivi du sud-est de l’Angleterre: 654,8, contre 511,2.

Yorkshire & the Humber avait le taux le plus bas: 294,6, contre 198,1.

Le taux de cas le plus élevé en termes de groupes d’âge se situe parmi les 20 à 29 ans, soit 842,5 cas pour 100 000 personnes au cours des sept jours précédant le 3 janvier.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à commencer à administrer le vaccin contre le coronavirus, et près de 1,5 million de personnes ont maintenant été vaccinées. Cela comprend plus de 650 000 personnes de plus de 80 ans, soit 23% de l’ensemble des plus de 80 ans en Angleterre.

Le gouvernement espère que la vaccination de masse pourrait contribuer à ralentir le taux d’infection, en particulier parmi les personnes âgées vulnérables.

Suite à l’approbation des régulateurs britanniques, un déploiement massif de vaccinations Covid-19 a commencé le 8 décembre, avec une grand-mère de 90 ans de Coventry devenant la première personne à recevoir le vaccin Pfizer.

Le Royaume-Uni a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer au total, qui a une efficacité de plus de 90% pour prévenir Covid-19 lorsqu’il est administré en deux doses.

Le vaccin Oxford a également été approuvé par la MHRA le 30 décembre et le déploiement du vaccin a commencé le 4 janvier.

Le gouvernement vise à ce que deux millions de personnes reçoivent leur première dose du vaccin Oxford ou du vaccin Pfizer dans un délai de quinze jours dans le cadre d’une intensification majeure du programme de vaccination.

Le télégraphe peut également révéler que les centres de vaccination de masse dans les stades sportifs et les lieux de conférence devraient être lancés dans la deuxième semaine de janvier.

Une armée de plus de 10 000 médecins et bénévoles a été recrutée par le NHS pour aider à administrer le vaccin Oxford Covid-19.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « C’est le moment de célébrer l’innovation britannique – non seulement nous sommes responsables de la découverte du premier traitement permettant de réduire la mortalité pour Covid-19, mais ce vaccin sera mis à la disposition de certaines des régions les plus pauvres. du monde à faible coût, contribuant à protéger d’innombrables personnes contre cette terrible maladie.

« C’est un hommage aux incroyables scientifiques britanniques de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca dont la percée contribuera à sauver des vies dans le monde. Je tiens à remercier chaque personne qui a fait partie de cette success story britannique. Bien qu’il soit temps d’être plein d’espoir, il est si vital que chacun continue de jouer son rôle pour réduire les infections. »

M. Johnson a promis que le NHS s’est engagé à offrir une vaccination à tous les quatre groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Pour aider à atteindre cet objectif, 595 sites dirigés par des médecins généralistes fournissent des vaccins et 180 autres seront mis en service plus tard cette semaine, a-t-il déclaré. Il y a également 107 sites hospitaliers et 100 autres plus tard cette semaine.

Mais qu’en est-il de la nouvelle souche?

Le 14 décembre, dans son allocution à Commons, le secrétaire à la Santé a également annoncé qu’une nouvelle variante du coronavirus avait été identifiée en Angleterre, ce qui avait provoqué une augmentation rapide des cas à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

En Angleterre, il y a eu une « augmentation relative » de cette nouvelle variante dans tous les domaines, a déclaré le professeur Whitty, qui « se répand dans tout le pays ».

Les augmentations les plus rapides ont été enregistrées dans l’Est, le Sud-Est et à Londres, mais « elle décolle maintenant également dans d’autres régions », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 5 janvier.

Cependant, M. Hancock a déclaré qu’il était «hautement improbable» que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave ou compromettra le vaccin.

