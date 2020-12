Les taux de cas augmentent dans l’écrasante majorité des zones locales en Angleterre, après qu’une plus grande partie du sud de l’Angleterre est passée au niveau 4 le lendemain de Noël.

90% des collectivités locales ont vu leur taux de cas augmenter la semaine dernière, selon les dernières données de Public Health England.

La hausse continue des cas a incité le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, à transférer des millions de personnes dans l’Oxfordshire, la plupart du Hampshire, du Suffolk et de l’Ouest et de l’East Sussex (y compris Brighton et Hove) au niveau 4 à partir du 26 décembre.

Des régions telles que Gloucestershire, Somerset, Bristol et Northamptonshire sont également passées au niveau 3, tandis que Cornwall et Herefordshire sont passées au niveau 2.

Les cas à la hausse surviennent en même temps que de nouvelles estimations placent le taux R du Royaume-Uni entre 1,1 et 1,3, une augmentation par rapport à la semaine précédente de 1,1 à 1,2.

Cependant, l’image varie fortement d’une région à l’autre. Alors que le Nord-Ouest a juste un taux R de 0,9 à 1, Londres et le Sud-Est, de 1,2 à 1,5.

En d’autres termes, toutes les 10 personnes infectées à Londres et dans le Sud-Est infectent en moyenne 12 à 15 autres personnes.

Une nouvelle souche plus contagieuse de coronavirus est en partie à blâmer pour les énormes augmentations dans les nouvelles zones de niveau 4.

L’analyse du gouvernement suggère que cette nouvelle souche est 70% plus transmissible, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle soit plus mortelle ou qu’elle ne puisse pas être protégée par des vaccins.

Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré qu’il y aurait un pic dans les cas de Covid après une « période inévitable de mélange » à Noël, et que les restrictions suggérées seront renforcées au cours des prochaines semaines.

Cela était évident le 28 décembre, lorsque le Royaume-Uni a atteint un nouveau record quotidien d’infections à Covid-19, et les statistiques gouvernementales ont annoncé 41 385 nouveaux cas confirmés en laboratoire. 357 autres personnes sont également décédées dans les 28 jours suivant un test positif au virus.

Suite à l’annonce de ces statistiques record, des sources de Whitehall ont suggéré que jusqu’à deux tiers de l’Angleterre pourraient faire face aux restrictions les plus élevées dans les prochains jours. Ils ont ajouté que « des morceaux importants » du Nord et des Midlands devraient entrer dans le Tier 4 d’ici la fin de cette semaine.

