Combien de cartes de crédit devriez-vous avoir? Ce n’est pas zéro, disent les experts

José Luis Pelaez Inc | Vision numérique | Getty Images

Pourquoi avoir une carte de crédit peut être bénéfique

Avoir une carte de crédit – et l’utiliser de manière responsable – est un bon moyen de commencer à bâtir un crédit solide, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com. Établissement un bon crédit est « essentiel » pour se qualifier pour des prêts tels qu’un prêt hypothécaire ou un prêt automobile, et pour d’autres choses telles que l’achat d’un téléphone portable, la location d’une voiture ou l’obtention d’un emploi, la Consumer Federation of America Remarques. Un crédit solide aide également les consommateurs à se qualifier pour des coûts d’emprunt moins élevés. Cependant, tout le monde n’utilise pas une carte de crédit de manière optimale sur le plan financier. Quatre-vingt-deux pour cent des adultes américains avaient une carte de crédit en 2022, selon le Réserve fédérale américaine. Environ la moitié d’entre eux ont reporté des soldes d’un mois à l’autre au moins une fois au cours de l’année précédente. Étant donné que les cartes de crédit comportent souvent des taux d’intérêt élevés, avoir un solde (c’est-à-dire ne pas rembourser une carte en entier chaque mois) peut augmenter considérablement les dépenses du ménage.

Rossman recommande aux nouveaux titulaires de carte d’obtenir une carte sans frais annuels et sans intérêt, au moins dans un premier temps, et de payer leur solde en totalité et à temps chaque mois. Il est important de s’assurer que le taux d’intérêt sera relativement bas après que l’offre initiale sans intérêt aura suivi son cours. Il y a des vertus à s’en tenir à une seule carte, ont déclaré les experts. Parmi les plus importants : il est simple de suivre un seul ensemble de dates d’échéance et d’autres détails clés tels que les avantages de la carte, a déclaré Bruce McClary, vice-président principal de la National Foundation for Credit Counselling. « Si vous vous limitez à une seule carte, cela simplifie le processus de gestion de la dette », a déclaré McClary.

Avantages d’avoir plus d’une carte de crédit

Cependant, il peut y avoir des inconvénients à n’avoir qu’une seule carte de crédit. D’une part, toutes les entreprises n’accepteront pas nécessairement la marque de votre carte. « Dans ces cas, il peut être judicieux d’avoir deux types de cartes différents : Visa et Mastercard, par exemple », a déclaré McClary. De même, un consommateur qui exploite une entreprise peut séparer ses dépenses personnelles et professionnelles en utilisant deux cartes, a-t-il ajouté. Les consommateurs peuvent donner la priorité à une carte solide et polyvalente comme carte principale, ont déclaré les experts. Une bonne «base» pour les utilisateurs peut être une carte sans frais annuels qui rembourse 2% en espèces sur tous les achats, par exemple, a déclaré Rossman.

Je dirais que deux cartes est optimale … et trois serait maximum pour garder les finances simples. Catherine Curtis fondateur et PDG de Curtis Financial Planning

Une seconde serait probablement basée sur la façon dont les consommateurs achètent et sur la façon dont les différentes cartes répartissent les récompenses et les avantages, ont déclaré les experts. Par exemple, les voyageurs fréquents peuvent bénéficier d’une carte orientée vers des récompenses de voyage et vient sans frais de transaction à l’étranger. « C’est là que vous devez faire des choix par vous-même », a déclaré McClary. « Vous devez penser à votre vie quotidienne, où vous magasinez et où vous serez le plus susceptible d’échanger les points que vous gagnez. » Des sites Web tels que NerdWallet et CreditCards.com peuvent vous aider à déterminer la meilleure carte de récompense pour vous, a déclaré McClary. De plus, avoir une deuxième carte de crédit, ou plus, peut aider à augmenter le ratio d’utilisation du crédit d’une personne, a déclaré Curtis, fondateur et PDG de Curtis Financial Planning.

Xavier Lorenzo | moment | Getty Images

Il s’agit du ratio de ce que les consommateurs doivent par rapport à leur limite de crédit totale. L’utilisation du crédit est un déterminant important de votre pointage de crédit et en avoir un trop élevé peut réduire votre pointage. Les titulaires de carte devraient maintenir leur ratio inférieur à 30% sur tous les comptes, ont déclaré les experts. Ainsi, dans un exemple de base, un consommateur avec une limite de crédit de 10 000 $ ne voudrait pas que son solde dépasse 3 000 $. Avoir plus d’une carte augmente sa limite de crédit globale et, avec une utilisation responsable, peut réduire son taux d’utilisation du crédit. « Si une personne a besoin de plus d’une carte pour maintenir son taux d’utilisation du crédit bas, je dirais que c’est une bonne raison d’avoir plus d’une carte », a déclaré Curtis.

Combien de cartes de crédit est trop?

Mais c’est un exercice d’équilibre. Avoir trop de cartes peut parfois faire passer les utilisateurs pour des emprunteurs trop pressés et ainsi réduire leur pointage de crédit, même s’ils ont des soldes faibles, a déclaré McClary. Les prêteurs sont perçus comme un « emprunteur compulsif » s’il y a trop de demandes de crédit dans un court laps de temps, a-t-il ajouté. Répartir les candidatures – une ou deux sur une période de six mois et pas plus de cinq sur une période de deux ans – est généralement sans danger, a déclaré Rossman. Cela inclut les demandes pour tous les types de dettes.