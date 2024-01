Combien de calories brûlez-vous en parcourant un kilomètre ?

Calories brûlées en marchant 1 mile Poids en livres Rythme de marche modéré Rythme de marche rapide 100 53 calories 57 calories 120 64 calories 68 calories 140 74 calories 80 calories 160 85 calories 91 calories 180 96 calories 102 calories 200 106 calories 114 calories 220 117 calories 125 calories 250 133 calories 142 calories 275 146 calories 156 calories 300 160 calories 171 calories

Calories brûlées en marchant en fonction de votre rythme et de votre poids

Combien de calories d’exercice devriez-vous brûler chaque jour pour perdre du poids ?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les adultes devraient généralement pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine pour leur santé globale et pour maintenir leur poids.

Pour perdre du poids, vous devez brûler plus de calories que vous n’en consommez. Vous consommez des calories en mangeant et en buvant. Vous brûlez des calories grâce à l’exercice et à votre métabolisme basal (les processus que votre corps utilise pour maintenir ses fonctions, comme la digestion des aliments, la respiration et la circulation sanguine).

Une livre de perte ou de gain de poids équivaut à 3 500 calories. Ainsi, vous auriez besoin de brûler environ 500 calories par jour de plus que ce que vous mangez pendant une semaine afin de perdre environ 1 livre en une semaine. Vous pouvez y parvenir en faisant plus d’exercice, en mangeant moins de calories ou en combinant ces deux stratégies.

Selon les National Institutes of Health (NIH) :

Consommer 1 200 à 1 500 calories chaque jour aidera la plupart des femmes à perdre du poids en toute sécurité.

Consommer 1 500 à 1 800 calories par jour convient aux hommes mais également aux femmes plus lourdes et aux personnes qui font régulièrement de l’exercice.

Cependant, il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un plan de perte de poids. Vous pourriez avoir des restrictions ou des recommandations spécifiques en fonction de votre propre santé.

Gardez à l’esprit qu’une perte de poids trop rapide peut entraîner des carences nutritionnelles ou des complications de santé. Cherchez des moyens d’adopter un mode de vie sain auquel vous pourrez vous tenir.

Calories brûlées en marchant 10 000 pas Combien de calories sont brûlées en faisant 10 000 pas ? Il y a environ 2 000 pas dans un kilomètre, ce qui signifie que si vous faites 10 000 pas par jour, vous parcourriez environ 8 kilomètres. Si vous pesez 180 livres, cela signifie que vous brûleriez environ 480 calories en marchant 10 000 pas à intensité modérée.

Comment pouvez-vous augmenter vos calories brûlées en marchant ?

Vous pouvez augmenter le nombre de calories que vous brûlez en marchant de différentes manières, par exemple :

Ajoutez des collines ou augmentez le degré d’inclinaison : Vous pouvez intégrer la marche dans des zones vallonnées plutôt que dans des zones plates, ou vous pouvez régler votre tapis roulant sur un degré d’inclinaison plus élevé pendant que vous marchez.

: Vous pouvez intégrer la marche dans des zones vallonnées plutôt que dans des zones plates, ou vous pouvez régler votre tapis roulant sur un degré d’inclinaison plus élevé pendant que vous marchez. Marcher plus loin : Si vous souhaitez marcher plus loin ou pendant une période plus longue, vous pouvez progressivement augmenter la durée de votre marche ou marcher plusieurs fois par jour pour augmenter votre temps de marche total et votre distance totale.

: Si vous souhaitez marcher plus loin ou pendant une période plus longue, vous pouvez progressivement augmenter la durée de votre marche ou marcher plusieurs fois par jour pour augmenter votre temps de marche total et votre distance totale. Augmentez votre rythme: Si vous souhaitez augmenter votre rythme de marche, vous pouvez le faire progressivement. Une solution consiste à ajouter de courts intervalles de marche aussi vite que possible pendant 15 à 30 secondes, puis à marcher à votre rythme habituel pendant quelques minutes et à répéter.

Ajouter ou porter du poids pour augmenter vos calories par kilomètre peut exercer une pression supplémentaire sur vos pieds et vos articulations. Cela ne constitue donc pas une recommandation générale.

Activités physiques d’intensité modérée La marche rapide est l’une des nombreuses activités physiques d’intensité modérée. Vous pouvez combiner différentes options et sélectionner celles qui vous plaisent. Certains exercices d’intensité modérée à considérer comprennent : Exercices de résistance à l’eau

Marcher dans une piscine

Élongation

Un entraînement général de musculation léger, comme avec des levées de jambes

Cyclisme occasionnel

Travaux de jardinage et de jardinage légers Le conseil le plus important pour rester en bonne santé est de rester actif et d’éviter un mode de vie sédentaire.

Comment pouvez-vous suivre la distance de marche et les calories ?

Vous pouvez suivre vos calories et faire de l’exercice de nombreuses manières pratiques. De nombreuses personnes aiment évaluer approximativement la quantité d’exercice qu’elles ont effectuée et le nombre de calories qu’elles ont consommées, tandis que d’autres préfèrent tout suivre avec précision.

Divers appareils et applications téléphoniques utiles peuvent compter les pas quotidiens, enregistrer les séances d’entraînement et estimer les calories brûlées. Vous pouvez également décider à l’avance que vous vous entraînerez pendant une durée déterminée ou que vous marcherez une certaine distance, avec ou sans dispositif de suivi.

Pour savoir combien de calories vous consommez, vous pouvez compter vos calories et vos nutriments en saisissant les informations sur vos repas et collations dans une application. Certaines personnes aiment suivre un plan alimentaire présélectionné pour connaître à l’avance le nombre de calories et de nutriments.

Vous pouvez utiliser n’importe quelle méthode qui vous convient : planification à l’avance, suivi au fur et à mesure, approximation ou décompte détaillé.

Voici quelques directives utiles :

Une banane de taille moyenne contient environ 105 calories.

Un sandwich au fromage grillé contient environ 281 calories.

Une boisson gazeuse de 12 onces contient environ 136 calories.

Un mot de Verywell

On sait que la marche améliore la santé cardiaque, augmente la force des os et des articulations et aide à gérer des conditions telles que l’hypertension artérielle, le diabète et la dépression. Mieux encore, la marche est une forme d’exercice rentable qui ne nécessite pas beaucoup d’équipement spécial ni de formation préalable.







Résumé

La marche peut être un bon exercice pour brûler des calories. Le nombre de calories que vous brûlez par kilomètre dépend de votre poids et de votre vitesse de marche.

Vous pouvez intégrer la marche à un plan de perte de poids. Vous pouvez suivre combien vous marchez, quelle distance vous marchez, combien de temps vous marchez et à quelle vitesse vous marchez. Vous pouvez également simplement marcher à un rythme régulier et constant tout en augmentant un peu votre temps, votre distance ou votre rythme chaque jour.

Il est toujours recommandé de viser un plan de perte de poids régulier qui utilise des ajustements de style de vie réalistes, sains et que vous pouvez maintenir sur le long terme.