Combien de bagels les habitants du New Jersey mangent-ils chaque année ? Découvrez comment nous nous comparons aux autres États

Les origines du bagel remonte à la Pologne dans les années 1600avec sa forme ronde censée avoir magique pouvoirs.

Même si le Polonais ne faisait peut-être pas référence au goût, il serait difficile de trouver un natif de Jersey qui ne soit pas d’accord avec le fait qu’il y a définitivement quelque chose d’un autre monde dans un vrai bagel de Jersey, avec sa croûte moelleuse et croustillante, mais tendre et facile à mordre.

Que vous ayez un faible pour un bagel au pain perdu avec du beurre d’érable à la cannelle fondu ou pour le classique du petit-déjeuner Taylor jambon, œuf et fromage (rien ne vaut un bon THEC), vous auriez du mal à trouver un local qui ne soit pas d’accord avec le fait que Jersey pâtes c’est le meilleur.

Mais quels sont réellement les bagels et garnitures les plus populaires dans le New Jersey, et à quelle fréquence les habitants consomment-ils ce délice pâteux ?

The Loupe de Shane Co., qui couvre une variété de tendances et d’actualités, a interrogé plus de 3 000 Américains et a conclu que même si le nombre de bagels consommés dans le New Jersey est supérieur à la moyenne, il est pâle par rapport aux autres États.

Waouh, je suis offensé.

Sandwich au bacon, aux œufs et au fromage sur un bagel au pain doré chez Brooklyn Bagel.

Combien de bagels les habitants du New Jersey mangent-ils chaque année ?

Les habitants du New Jersey consomment en moyenne 48 bagels par an, soit quatre bagels par mois. Cela semble faisable et ce chiffre dépasse la moyenne nationale de 39 par an dans la plupart des États, à l’exception de l’Alaska, du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Vermont et du Wyoming, qui n’ont pas été inclus en raison du faible taux de participation à l’enquête.

Mais c’est notre voisin du nord, le Maine, qui a fait un carton plein avec une moyenne de 73 bagels consommés chaque année, ce qui équivaut à six bagels consommés chaque mois, selon l’enquête. Le Delaware, qui partage le fleuve Delaware et la baie du Delaware avec le New Jersey au sud-ouest, n’est pas loin derrière avec une moyenne de 72 bagels consommés chaque année.

Les Américains les plus accros aux bagels résident principalement dans les États de la Nouvelle-Angleterre et du centre de l’Atlantique, même si nous saluons la Géorgie et le Michigan qui prennent au sérieux le goût délicieux des bagels. En moyenne, les habitants de Géorgie consomment 60 bagels par an et ceux du Michigan environ 58.

Et n’oublions pas l’autoproclamé « empire du bagel » qu’est New York, dont les habitants disent dévorer en moyenne 54 bagels par an.

Les autres États produisant en moyenne plus de 50 bagels par an sont le Massachusetts (59) et le Connecticut (50), avec la Pennsylvanie un peu moins avec 49 par an, comme le montrent les résultats de l’enquête.

Alors, quels sont les États qui désapprouvent tout simplement le bagel (ou plutôt, qui n’en consomment tout simplement pas autant) ? L’Arkansas (20) et l’Idaho et le Tennessee (21).

Les Américains ont également été interrogés sur le montant qu’ils étaient prêts à dépenser pour leur bagel préféré. Les répondants ont répondu en moyenne 7,12 $. Si vous vivez dans le Maine, mieux vaut commencer à économiser un peu, car cela vous coûtera plus de 500 $ par an.

Essayez le bagel à l’oignon avec du fromage à la crème aux oignons verts au Plaza Bagel & Deli.

Quelle est la combinaison de bagels la plus populaire dans le New Jersey ?

Ok, vous êtes arrivé à votre boulangerie préférée et vous êtes prêt à passer votre commande. Qu’est-ce qui vous plaît ?

Dans le New Jersey, nous gardons les choses assez simples, avec notre bagel préféré, le croustillant supplémentaire du bagel tout-en-un, notre fromage à la crème nature préféré et notre préférence protéique préférée, le classique THEC (jambon Taylor, œuf et fromage). Et ce n’est pas une blague, le jambon Taylor ou le rouleau de porc est une spécialité typique du New Jersey : aucun autre État ne mentionne même cette spécialité salée, probablement parce que trois entreprises du New Jersey produisent la majorité des rouleaux de jambon/porc Taylor du pays.

Le bagel tout garni était un choix populaire partout (il était également le favori de New York et de Pennsylvanie) avec quelques bagels nature, aux myrtilles, à la cannelle et aux raisins secs et au fromage asiago dispersés en maître dans d’autres États. Le fromage à la crème nature était assez bon pour la majorité des États en moyenne, bien que la ciboulette et l’oignon étaient les plus populaires dans trois États. Les habitants du Maine ont en moyenne opté pour la saveur rafraîchissante des légumes du jardin.

Pour les options protéinées, de nombreux répondants se sont contentés du fromage à la crème, mais de nombreux États ont opté pour le bacon, les œufs et le fromage ou les saucisses, les œufs et le fromage. Les habitants du Massachusetts et du Colorado, États assez éloignés, ont opté pour une combinaison unique de saumon fumé (lox) et de câpres.

Le classique bacon, œuf et fromage sur un petit pain de Main Bagels

Les garnitures préférées des Américains pour les sandwichs au bagel

Les œufs (65 %) et le bacon (58 %) étaient clairement les favoris des Américains lorsqu’ils préparaient un sandwich bagel, la sauce et le saumon fumé étant également les deuxièmes favoris.

Les blancs d’œufs et l’avocat ont été notés comme combinaisons, tout comme le saumon et les câpres et la cannelle et le sucre. Cependant, la majorité – 72 % – des répondants déclarent préférer les bagels salés aux bagels sucrés.

L’avocat est le fruit ou le légume le plus populaire, un répondant sur trois déclarant qu’il s’agissait de sa garniture de bagel préférée, selon l’enquête. Ce n’est pas surprenant, car il présente de nombreux avantages pour la santé et a gagné en popularité au fil des ans.

Quant à l’assaisonnement ? L’assaisonnement pour bagel est génial.

Le glucide préféré des Américains au petit-déjeuner

Les répondants ont également été interrogés sur les glucides du petit-déjeuner dont ils avaient le plus envie, les bagels étant le premier choix (33 %). Le croissant, le plat préféré des Français, était le préféré de 17 % des répondants, suivi des beignets (16 %) et des biscuits (12 %).

Et bien que les bagels d’épicerie soient d’excellentes options à emporter, 54 % des personnes préfèrent les bagels d’un restaurant, et 70 % des personnes interrogées déclarent spécifiquement qu’elles préféreraient acheter un petit pain à la levure frais en forme de beignet dans leur épicerie fine ou leur restaurant local, plutôt que dans une chaîne ou un fast-food.

Même si les habitants du New Jersey ne mangent pas le plus de bagels chaque année selon cette enquête réalisée auprès des Américains, nous proposons une option de petit-déjeuner assez délicieuse et osons le dire, magique dans de nombreux restaurants et épiceries fines locales. Et une fois que vous aurez goûté à un véritable bagel du New Jersey, vous n’aurez plus besoin de traverser les frontières de votre État pour en acheter d’autres.

Courriel : lcomstock@njherald.com; Twitter : @LoriComstockNJH ou sur Facebook.

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Les habitants du New Jersey mangent autant de bagels par an. Quel est leur préféré ?