Combien d’astronautes faut-il pour créer une colonie sur Mars ?

Il ne faudrait peut-être que 22 personnes pour établir une colonie sur Mars, bien que t chapeau petit groupe d’habitants cosmiques devrait avoir types de personnalité agréables survivre sur la planète rouge, selon de nouvelles recherches.

Qu’est-ce que les acteurs ont apporté à leur retour vers le futur : les performances musicales ?

Mars abrite des explorateurs robotiques depuis près de 60 ans, mais quand il s’agit d’atterrir des humains sur la planète rouge, les choses devenir un peu plus compliqué. Dans un récent étude téléchargé sur le serveur de préimpression arXiv, un groupe de scientifiques a décidé d’examiner les interactions comportementales et psychologiques entre les futurs colons de Mars et a proposé une taille de population étonnamment petite qui, selon eux, pourrait construire et maintenir la colonie : 22 candidats Martiens.

Les scientifiques ont créé un modèle pour simuler une colonie martienne basée sur des équipes de personnes très performantes dans des environnements isolés et stressants tels que l’exploration de l’Arctique ou la Station spatiale internationale. La simulation a joué des interactions entre des personnes ayant différents niveaux de compétence, de résilience, de stress et l’un des quatre traits psychologiques : névrosé, réactif, social ou agréable, en plus des facteurs environnementaux sur Mars.

La simulation a duré 28 jours terrestres, avec des nombres variables dans chaque groupe allant de 10 à 170 personnes. Les scientifiques ont découvert qu’une population initiale de 22 personnes était le minimum requis pour maintenir une taille de colonie viable et que le type de personnalité agréable était celui qui avait le plus de chances de survivre sur Mars. Selon l’étude, les types de personnalité névrotiques, en revanche, meurent à un rythme beaucoup plus élevé que les autres.

« Nous avons souvent tendance à traiter les humains comme de simples nombres ou particules dépourvus d’incitations personnelles, d’hétérogénéité et d’adaptabilité », a déclaré Anamaria Berea, professeure agrégée de sciences informatiques et de données à l’Université George Mason. et co-auteur de l’étude, a déclaré au registre. « Les groupes humains sont des systèmes complexes où le résultat n’est pas la somme de ses parties, mais synergique. »

Les chercheurs ont voulu souligner l’importance de considérer le comportement humain dans le cadre de l’exploration spatiale future. « Nous voulions montrer que si nous négligeons les aspects sociaux, comportementaux et psychologiques des explorations spatiales, nous pouvons nous tromper grossièrement dans nos estimations, prédictions et projections », a ajouté Berea.

