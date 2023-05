Combien d’armes le Royaume-Uni a-t-il envoyé à l’Ukraine ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La Grande-Bretagne est sur le point de renforcer son soutien à l’armée ukrainienne avec la fourniture de missiles de croisière Shadow Storm à très longue portée.

Le ministère de la Défense a annoncé jeudi le transfert pour renforcer les forces de Kiev en cas de contre-offensive russe au printemps.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, n’a pas précisé combien de 700 à 1 000 missiles britanniques seraient envoyés. On pense que les roquettes coûtent 2 millions de livres sterling chacune et l’annonce est intervenue quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à davantage d’aide occidentale alors que son pays s’efforce de vaincre la Russie d’ici la fin de l’année.

Un communiqué du ministère vendredi a déclaré : « Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’assistance militaire bilatérale s’est intensifiée, de nombreux alliés fournissant pour la première fois des armes létales à l’Ukraine. »

Le Royaume-Uni a engagé 4,6 milliards de livres sterling d’armes, le deuxième au monde derrière les États-Unis (37,6 milliards de dollars), et organise également un programme de formation dans le but de former 30 000 Ukrainiens nouveaux et existants d’ici la fin de 2023.

L’annonce des missiles de croisière est la dernière que la Grande-Bretagne s’est engagée à soutenir l’Ukraine alors que la guerre fait rage. Voici ce qui a été donné jusqu’à présent. Toutes les informations ont été tirées du ministère de la Défense (MOD) et étaient correctes au 12 mai.

Missiles antichars

(Le Washington Post/Getty)

Six cents missiles antichars Brimstone ont été promis dans le cadre d’un ensemble en janvier 2023 et fin mars, le nombre total de ces armes était de 3 615.

Il s’agit d’un mélange d’armes légères antichars de nouvelle génération qui ont une portée allant jusqu’à 600 mètres et ne pèsent que 12,5 kilogrammes et de missiles antichars Javelin qui ont une portée double mais sont deux fois plus lourds.

Les missiles Brimstone 1 sont généralement utilisés pour tirer sur des chars, des unités d’artillerie et des péniches de débarquement et sont généralement tirés à partir d’avions, bien qu’ils soient tirés en Ukraine à partir de camions modifiés.

Missiles de défense

Le Royaume-Uni a envoyé des systèmes de missiles anti-aériens Starstreak, entre autres armes (PENNSYLVANIE)

Lors de la réunion des dirigeants de l’OTAN et du G7 le 24 mars, Rishi Sunak a annoncé que 6 000 missiles défensifs supplémentaires seraient fournis, y compris le système de défense aérienne Starstreak qui était à l’étude. Ce sont des missiles anti-aériens semi-automatiques qui se déplacent à plus de trois fois la vitesse du son (3 100 mph).

La quantité d’aide létale défensive fournie serait donc plus que doublée pour dépasser 10 000 missiles.

Canons d’artillerie

(Reuters)

Dans le cadre de ce dernier programme d’assistance, 18 autres canons d’artillerie obusier et des centaines de drones aériens supplémentaires seront également donnés.

Systèmes de défense aérienne

Le 13 octobre 2022, le MOD a confirmé qu’il ferait don de centaines de missiles de défense aérienne supplémentaires à l’Ukraine pour se protéger contre les frappes de missiles russes et pour protéger les infrastructures nationales critiques après que la Russie a lancé une série d’attaques de drones et de missiles contre des cibles civiles.

Véhicules blindés de combat

Le HMS Westminster tire des missiles Harpoon sur l’ex-USS Boone (MoD/Crown Copyright/PA) (Médias PA)

Suite à une visite à Kiev du Premier ministre, Downing Street a également confirmé le 9 avril que le Royaume-Uni fournirait à l’Ukraine 120 véhicules blindés et de nouveaux systèmes de missiles anti-navires Harpoon. Cela s’est poursuivi fin avril par la remise de plusieurs véhicules blindés « Stormer » équipés de lance-missiles anti-aériens.

Munitions antistructures

Les munitions antistructure ont également été incluses dans le lot de janvier 2023. Ce sont des armes lancées à l’épaule capables de détruire des bâtiments ou des bunkers.

Systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée M270

En juin 2022, le MOD a confirmé qu’il fournirait à l’Ukraine trois systèmes de roquettes à lancement multiple M270 et les munitions associées. Le M270 peut frapper des cibles jusqu’à 80 km avec précision et devrait offrir une augmentation significative des capacités des forces ukrainiennes.

Obus d’artillerie

En avril, le MOD a confirmé que le Royaume-Uni s’apprêtait à fournir plus de 300 000 obus d’artillerie à l’Ukraine en 2023.

réservoirs

Les pilotes ukrainiens doivent être formés par le Royaume-Uni pour piloter des avions de combat sophistiqués de l’OTAN lors de la dernière manifestation de soutien aux forces de Volodymyr Zelensky (Ben Birchall/PA) (fil de sonorisation)

Le 14 janvier, le Royaume-Uni est devenu l’un des premiers alliés à annoncer qu’il donnerait des chars de combat principaux à l’Ukraine. Décrit comme « le début d’un changement de vitesse dans le soutien du Royaume-Uni », un escadron de 14 chars Challenger II, des milliers de munitions et des véhicules blindés de récupération et de réparation associés serait envoyé en Ukraine au cours des prochaines semaines.

En outre, des centaines de véhicules blindés supplémentaires, dont le véhicule blindé de transport de troupes Bulldog, ont été promis.

Les chars Stormer HVM à chenilles de 12,7 tonnes sont également utilisés comme plates-formes de tir mobiles pour les missiles Starstreak.

Artillerie automotrice

Dans le cadre des annonces de janvier 2023, que le MOD a qualifiées de « paquet de puissance de combat le plus important à ce jour », 30 canons automoteurs AS-90 ont été promis.

Missiles de croisière

En mai, le gouvernement a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine des missiles Storm Shadow, qui sont une capacité de frappe de précision à longue portée. Le Royaume-Uni est le premier pays à fournir à l’Ukraine des missiles d’une portée suffisante pour frapper des cibles partout dans le pays.

Armes légères antiblindés

Le ministère de la Défense a confirmé en janvier qu’en plus du soutien existant fourni, le Royaume-Uni fournirait un nouveau programme d’assistance à la sécurité « pour accroître les capacités défensives de l’Ukraine », y compris la fourniture d’armes légères antiblindées.

Systèmes de défense aérienne

En octobre dernier, le MOD a confirmé qu’il ferait don de centaines de missiles de défense aérienne supplémentaires à l’Ukraine pour se protéger contre les frappes de missiles russes et pour protéger les infrastructures nationales critiques après que la Russie a lancé une série d’attaques de drones et de missiles contre des cibles civiles. Soixante-dix seront des fusées AMRAAM, à utiliser avec le National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) fourni par les États-Unis. Les fusées AMRAAM sont la première capacité promise par le Royaume-Uni capable d’abattre des missiles de croisière.

Dans le cadre de ce dernier programme d’assistance, 18 autres obusiers d’artillerie et des centaines de drones aériens supplémentaires seront également donnés. Lors d’une visite à Kiev le 19 novembre, le Premier ministre a annoncé « un nouveau paquet majeur » de soutien à la défense aérienne. Le Royaume-Uni fournira 125 canons anti-aériens et une technologie de contre-drone, y compris des radars et une capacité de guerre électronique anti-drone.

Aide non létale

Le Royaume-Uni a également fourni plus de 200 000 articles d’aide non létale, notamment des systèmes aériens sans pilote, des gilets pare-balles, des casques, du matériel de vision nocturne, du matériel de détection des mines, du matériel médical et des vêtements d’hiver.

En novembre 2022, le MOD a confirmé que le premier des trois hélicoptères de recherche et de sauvetage Sea King à la retraite avait été livré à l’Ukraine.

Des drones sont également déployés pour livrer des fournitures médicales, de la nourriture et des munitions aux troupes de première ligne lorsque d’autres moyens (habités) pourraient s’avérer trop visibles et susceptibles d’attirer les tirs russes et donc trop dangereux.

Ces modèles robustes peuvent transporter une charge de 68 kg jusqu’à 43 miles, passant 36 minutes dans les airs à chaque tronçon.