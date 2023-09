Combien d’argent vous devez gagner pour faire partie des 1 % les plus riches dans chaque État

Le revenu médian des ménages du Connecticut, de 90 730 dollars, est l’un des plus élevés du pays et bien supérieur à la médiane nationale de 74 580 dollars, selon les données du Census Bureau.

Votre ménage doit rapporter la somme énorme de 952 902 $ pour atteindre les 1 % les plus riches du Connecticut, le seuil le plus élevé de tous les États, selon une récente analyse SmartAsset. Cela représente près de trois fois le revenu nécessaire pour entrer dans la tranche de 1 % en Virginie occidentale, l’État avec le seuil le plus bas, soit 367 582 $.

Gagner 1 000 000 $ par an serait sûrement suffisant pour vivre confortablement dans la grande majorité des endroits. Mais dans un état, cela signifie que vous avez juste sont passés dans les 1 % des salariés les plus riches.

Gagner 700 000 $ par an placerait votre foyer parmi les 1 % les plus riches du pays – et bien au-dessus de la classe moyenne – et dans n’importe quel État du Sud ou du Midwest. Mais cela ne suffira toujours pas dans sept États.

Le Nord-Est domine le classement, avec cinq des 10 États ayant les seuils de 1 % les plus élevés se trouvant dans cette région. Le revenu moyen nécessaire pour être dans le 1% est de 696 358 $ dans ces États. Il s’agit d’un revenu plus élevé que ce qui est nécessaire pour 1 % des ménages à l’échelle nationale, soit 652 657 $, selon SmartAsset.

Les États du Sud ont tendance à avoir des seuils de revenu inférieurs de 1 %, avec un revenu moyen de 526 592 $ nécessaire pour figurer parmi les ménages les mieux rémunérés.

Le seuil est légèrement plus élevé dans le Midwest. Vous devez gagner en moyenne 544 525 $ pour atteindre les 1 % les plus riches dans ces États.

