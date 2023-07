Combien d’argent vous devez gagner pour être dans le top 1% dans chaque état américain

Quand il s’agit d’être riche, l’emplacement compte.

C’est parce que le montant de revenu dont vous avez besoin pour être dans le top 1% des revenus peut varier de plus d’un demi-million de dollars selon l’état américain dans lequel vous vivez, selon une nouvelle analyse du site Web de finances personnelles SmartAssetqui a analysé les données IRS 2020, ajustées en dollars 2023.

Dans le Connecticut, les ménages doivent gagner un revenu annuel de 952 902 $ ou plus pour faire partie des 1 % des mieux rémunérés.

C’est près de trois fois le montant nécessaire pour faire partie des 1% des mieux rémunérés en Virginie-Occidentale, où le seuil est de 367 582 $.

À l’échelle nationale, les ménages gagnant 652 657 $ ou plus sont considérés parmi les 1 % les plus riches, soit près de huit fois le revenu médian des ménages, qui est d’environ 75 000 $, selon l’étude.

Selon l’analyse de SmartAsset, les États dotés de grands centres urbains comme la Californie et New York ont ​​tendance à avoir des résidents mieux payés que les États ruraux du sud et du Midwest comme le Mississippi ou l’Iowa.

Alors que les résidents des États plus urbains ont tendance à gagner plus, ils ont aussi généralement un coût de la vie plus élevé, ce qui compense quelque peu ces revenus plus élevés.

Vous trouverez ci-dessous les revenus des ménages nécessaires pour faire partie des 1% les plus riches de chaque État, classés du seuil le plus élevé au plus bas.

1. Connecticut

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 952 902 $

2. Massachusetts

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 903 401 $

3. Californie

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 844 266 $

4. New-Jersey

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 817 346 $

5.Washington

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 804 853 $

6. New-York

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 776 662 $

7. Colorado

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 709 092 $

8. Floride

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 694 987 $

9. Illinois

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 660 810 $

10. New Hampshire

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 659 037 $

11. Wyoming

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 656 118 $

12. Virginie

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 643 848 $

13. Maryland

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 633 333 $

14.Texas

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 631 849 $

15. Utah

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 630 544 $

16.Minnesota

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 626 451 $

17. Névada

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 603 751 $

18. Dakota du Sud

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 590 373 $

19. Pennsylvanie

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 588 702 $

20. Dakota du Nord

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 585 556 $

21. Géorgie

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 585 397 $

22. Orégon

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 571 813 $

23. Arizona

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 564 031 $

24. Idaho

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 560 040 $

25. Caroline du Nord

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 559 762 $

26.Montana

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 559 656 $

27. Kansas

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 554 912 $

28. Rhode Island

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 548 531 $

29. Tennessee

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 548 329 $

30. Alaska

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 542 824 $

31. Nébraska

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 535 651 $

32. Delaware

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 529 928 $

33. Vermont

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 518 039 $

34.Wisconsin

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 517 321 $

35. Caroline du Sud

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 508 427 $

36. Michigan

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 504 671 $

37. Maine

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 502 605 $

38. Missouri

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 500 626 $

39. Ohio

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 500 253 $

40. Hawaï

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 495 263 $

41. Iowa

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 483 985 $

42. Indiana

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 473 685 $

43. Alabama

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 470 341 $

44. Oklahoma

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 460 172 $

45. Louisiane

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 458 269 $

46.Arkansas

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 450 700 $

47. Kentucky

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé: 445 294 $

48. Nouveau-Mexique

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 411 395 $

49. Mississippi

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 381 919 $

50. Virginie-Occidentale

Seuil de revenu du 1 % le plus élevé : 367 582 $

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Faites passer votre entreprise au niveau supérieur : Inscrivez-vous gratuitement à CNBC Événement virtuel Small Business Playbook le 2 août à 13 h HE pour apprendre des meilleurs experts et entrepreneurs comment vous pouvez combattre l’inflation, embaucher les meilleurs talents et accéder au capital.