Combien d’argent vous auriez si vous aviez investi 1 000 $ il y a dix ans

Voici combien d’argent vous auriez si vous aviez investi 1 000 $ dans Costco il y a un, cinq et dix ans. Les calculs de CNBC sont basés sur le cours de clôture de l’action Costco du 25 septembre de 558,62 $ et ne tiennent pas compte de l’évolution des prix en raison du dernier rapport sur les résultats trimestriels de la société.

Il est important de se rappeler que le marché boursier est instable et que le cours des actions d’une entreprise peut fluctuer sans avertissement. Ce n’est pas parce qu’une action particulière se comporte bien actuellement qu’elle continuera à le faire à long terme.

Au lieu de tenter de sélectionner des actions individuelles, les experts financiers recommandent généralement une stratégie plus non interventionniste. Une façon de commencer votre parcours d’investissement consiste à utiliser un fonds négocié en bourse (ETF) ou un fonds indiciel qui vise à imiter le mouvement d’un indice boursier comme le S&P 500. Le S&P 500 suit la performance d’environ 500 grandes sociétés américaines cotées en bourse. effectuer.

De cette façon, votre investissement serait réparti sur une vaste gamme d’actions, ce qui pourrait diversifier votre portefeuille.

Au 26 septembre, le S&P 500 était en hausse d’environ 18 % par rapport à il y a 12 mois, selon les calculs de CNBC. Depuis 2018, l’indice a grimpé de 49 % et depuis 2013, il a augmenté de 155 %.

