Noël n’est pas complet sans entendre la voix de Mariah Carey résonner dans les magasins et les maisons.

Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi – qui n’a dépassé incroyablement les charts britanniques que pour la première fois cette année – est l’un des succès festifs les plus populaires de tous les temps.

Il arrive souvent en tête des listes de lecture de Noël, car il est joué des millions de fois dans les semaines précédant le 25 décembre.

Mais combien la diva de la pop a-t-elle fait de son tube de 1994 (oui, c’est vraiment si vieux maintenant) au fil des ans?

Nous savons tous qu’un succès de Noël classique peut rapporter BEAUCOUP d’argent chaque année pour les stars de la pop – il suffit de demander à Jona Lewis qui dit qu’il « n’a jamais eu un travail convenable » depuis la sortie de Stop the Cavalry en 1980, grâce à son six chiffres annuel. le revenu.

Par conséquent, il est prudent de dire que tout ce que je veux pour Noël, c’est que vous le fait en seau pour Mariah.

Des recherches ont estimé que la chanson rapporte 400 000 £ rien qu’au Royaume-Uni à chaque saison des fêtes, ce qui signifie que c’est vraiment le cadeau qui continue à être offert.

Sur Spotify seul, All I Want for Christmas a été joué 506173888 fois l’année dernière, selon un rapport Pay Per Play de Broadband Deals.

Le rapport indique que le service de diffusion en continu paie 0,0034 £ par pièce à chaque artiste, ce qui signifie que ces pièces ont rapporté 1727777,49 £ à Mariah en 2019 grâce à son seul favori festif.

Un rapport de The Economist en 2017 suggérait que la chanson avait rapporté 60 millions de dollars (45 millions de livres sterling) dans le monde depuis sa sortie, ce chiffre va donc être encore plus élevé maintenant.

Pas mal pour une chanson qui aurait pris 15 minutes à écrire.