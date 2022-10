Combien d’argent les TikTokers gagnent, selon les créateurs $

TikTok a créé une nouvelle génération de stars numériques qui ont construit des audiences massives sur l’application.

Mais de nombreux créateurs expérimentent encore comment gagner de l’argent.

Voici combien les TikTokers gagnent grâce aux offres de marque, aux promotions de chansons, aux diffusions en direct et à son Creator Fund.

TikTok a inauguré une nouvelle génération de stars numériques. Mais pour de nombreux créateurs, il peut être difficile de gagner de l’argent uniquement avec TikTok.

Contrairement à YouTube, qui a une publicité bien établie programme où il partage un pourcentage des revenus publicitaires avec les utilisateurs éligibles, TikTok n’a commencé que récemment expérimenter en partageant des dollars avec certains de ses influenceurs.

L’entreprise dispose de plusieurs outils de monétisation intégrés, tels que des “cadeaux” virtuels, ainsi que d’un Fonds des créateurs pour payer les utilisateurs avec au moins 10 000 abonnés et 100 000 vues sur une période de 30 jours pour leurs vidéos. La société a également commencé récemment à tester un programme d’abonnement pour certains de ses streamers en direct.

Combien gagnent les TikTokers grâce au Creator Fund et à d’autres fonctionnalités de monétisation intégrées à l’application

Bien que les paiements du Creator Fund ne soient pas calculés uniquement sur la base des vues, les paiements effectifs pour les vidéos se sont élevés à quelques centimes pour mille lectures de vidéos, certains TikTokers dit à l’initié. Les meilleurs créateurs de TikTok comme Hank Green et MrBeast ont parlé sur les faibles paiements, avec Green révélant dans un YouTube de janvier vidéo qu’il a été payé entre 0,02 $ (37 cents) et 0,03 $ (55 cents) pour mille vues sur TikTok.

L’influenceur des finances personnelles Preston Seo, qui compte maintenant 2,3 millions d’abonnés à TikTok, a gagné un total d’environ 1 664 $ (30 553 rands) du Creator Fund entre janvier 2021 et mai 2021, selon la documentation qu’il a partagée avec Insider. Son compte TikTok rapporte entre 9 $ (165 rands) et 38 $ (698 rands) par jour en moyenne. D’autres créateurs qui ont partagé leurs revenus de fonds avec Insider a rapporté des paiements quotidiens similaires.

Le Creator Fund n’est pas le seul outil de monétisation intégré aux créateurs de TikTok.

Certains TikTokers gagnent également de l’argent en recevant des “cadeaux” virtuels lors des diffusions en direct, qui peuvent être convertis en espèces. Lucy Davis, créatrice de contenu ASMR dit à l’initié elle gagne entre 20 $ (367 R) et 300 $ (5 508 R) chaque fois qu’elle passe en direct, par exemple. (La société a récemment commencé essai ses cadeaux figurent dans d’autres parties de l’application.)

Jakey Boehm, un créateur australien qui diffuse en direct sur TikTok pendant qu’il dorta gagné 34 000 $ (624 290 rands) grâce à TikTok Live en un seul mois.

“C’est de l’argent qui change sérieusement la vie”, a-t-il dit à l’initié. “La première semaine, j’ai gagné environ 5 000 dollars (91 807 rands), et c’est là que je me suis dit : « C’est énorme, je peux faire quelque chose de vraiment fou ici. »”

En savoir plus sur la façon dont les créateurs gagnent de l’argent grâce aux fonctionnalités de monétisation intégrées de TikTok :

Comment les créateurs de TikTok gagnent de l’argent grâce aux parrainages de marques

Étant donné que les paiements du Creator Fund ne paient pas les factures eux-mêmes, de nombreux influenceurs se tournent vers les offres de marque pour gagner de l’argent grâce à TikTok. Les tarifs d’une publication sponsorisée peuvent varier considérablement en fonction du nombre d’abonnés et de la niche de contenu d’un créateur.

Seo, par exemple, a déclaré qu’il avait facturé environ 600 $ (11 017 rands) par publication sponsorisée sur TikTok.

Symphony Clarke, un créateur de TikTok basé à Atlanta avec environ 200 000 fans, dit à l’initié qu’elle a facturé entre 350 $ (6 426 rands) et 600 $ (11 017 rands) pour une publication sponsorisée.

Alex Ojeda, qui compte environ 8 millions de followers sur TikTok, a un taux de départ de 20 000 $ (R367 229) pour une vidéo sponsorisée sur l’application.

D’autres influenceurs TikTok gagnent de l’argent en créant du contenu que les entreprises peuvent utiliser sur le compte TikTok d’une marque. La créatrice de fitness Salha Aziz, par exemple, facture des centaines de dollars pour créer du contenu UGC que les marques peuvent utiliser dans les campagnes marketing.

Voici combien les créateurs gagnent grâce aux accords avec les marques :

Comment les créateurs de TikTok gagnent de l’argent grâce aux promotions de chansons

L’un des moyens les plus populaires de gagner de l’argent en tant que TikToker consiste à promouvoir des chansons dans des vidéos. Les spécialistes du marketing musical et les maisons de disques paient régulièrement les utilisateurs de TikTok pour qu’ils publient sur l’application dans le but de rendre virale une nouvelle piste.

Le trio de créateurs de TikTok, Nicole, Natalie et Nika Taylor, qui compte plus de 11 millions d’abonnés sur l’application, a dit à Insider qu’ils facturaient 750 $ pour promouvoir une chanson dans une seule vidéo, 1 400 $ (25 706 rands) pour deux vidéos et 2 000 $ (36 723 rands) pour trois vidéos.

Pour les micro-influenceurs avec moins de followers, les taux sont plus variables, mais peut tomber de 20 $ (R367) à 150 $ (2 754 rands), a déclaré Austin Georgas, un ancien responsable de compte senior spécialisé dans le marketing musical au sein de la société de médias Gen-Z Flighthouse.

