Combien d’argent les influenceurs d’Instagram gagnent-ils vraiment ?

La bataille des likes fait toujours rage sur Instagram. Et avec un nombre croissant d’influenceurs, le marché est plus compétitif que jamais. Mais combien d’argent un influenceur peut-il vraiment gagner ? Une enquête de HypeAuditor révèle des chiffres surprenants.

Avec des posts parfaits, des garde-robes magnifiques et des cadeaux à foison… sur Instagram, le quotidien des influenceurs est rempli de rêves. Pourtant, derrière ce succès extérieur, combien d’argent gagnent-ils vraiment ? HypeAuditor a mené une enquête auprès de 1 865 influenceurs Instagram, les interrogeant sur leurs revenus, leur charge de travail et le temps investi, ainsi que leurs principales sources de revenus. Parmi eux, 45,74 % étaient des femmes et 28 % avaient entre 25 et 34 ans.

Le revenu mensuel moyen approche les 3 000 $

Le premier point clé du rapport de HypeAuditor est que la moitié des influenceurs interrogés (48,5%) déclarent gagner de l’argent avec leur compte Instagram. En moyenne, un influenceur gagne 2 970 $ par mois. Cependant, il existe des différences significatives de revenus entre les comptes, notamment en fonction du nombre d’abonnés. Les micro-influenceurs (entre 1 000 et 10 000 abonnés) gagnent en moyenne 1 420 $ par mois. Les méga-influenceurs (plus d’un million de followers) gagnent 15 356 $ par mois.

Pourtant, parmi les titulaires de comptes comptant entre 1 000 et 10 000 abonnés, seuls 22,99 % déclarent gagner de l’argent, contre 68,75 % des comptes comptant entre 500 000 et un million d’abonnés.

Des différences ont également été observées par rapport aux domaines d’expertise des influenceurs. L’influenceur moyen gagne 31 $ de l’heure, mais un spécialiste de la beauté gagnera le double, avec 60 $ de l’heure, un record dans toutes les catégories (par rapport au temps passé à maintenir le compte). Certaines superstars peuvent récolter jusqu’à 187 $ l’heure. Dans l’ensemble, les catégories qui rapportent le plus d’argent aux influenceurs sont les animaux, les affaires et le marketing, et le fitness et le sport.

Moins de 5% vivent de leurs revenus Instagram

Néanmoins, seuls 4,27% des personnes interrogées déclarent vivre uniquement de leurs revenus Instagram. En moyenne, ces influenceurs gagnent 5 912,8 $ par mois sur leur compte.

Avec la pandémie de covid-19, 47% des influenceurs interrogés déclarent avoir gagné plus d’argent. Cependant, la pandémie a également eu des inconvénients, avec 49,68% des influenceurs interrogés déclarant avoir vu plus d’activités frauduleuses.

Afin d’augmenter les revenus via Instagram, l’étude a montré que la promotion de la marque reste la source de revenus la plus importante parmi les influenceurs, à 40,15%. Pendant ce temps, 14,92 % des influenceurs font la promotion de programmes d’affiliation en utilisant leurs comptes. Sur TikTok, les influenceurs pourront bientôt gagner de l’argent en créant du contenu personnalisé comme des dédicaces.

Enfin, les influenceurs passent en moyenne 24 heures par semaine à gérer leurs comptes (publications, création de Stories, chat avec des followers, etc.) Cette moyenne monte à 28,7 heures par semaine pour les Instagrammers qui gagnent de l’argent avec leurs comptes et descend à 20,9 heures pour ceux qui ne pas.

