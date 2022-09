Combien d’argent les gagnants du jackpot Mega Millions ramènent à la maison après impôts

Quelques semaines après avoir acheté le billet gagnant, deux personnes ont finalement réclamé le jackpot Mega Millions de 1,34 milliard de dollars, le troisième plus important de l’histoire des États-Unis, le La loterie de l’Illinois a annoncé mercredi.

Les deux gagnants sont un partenariat, ayant convenu de partager le prix avant que le billet gagnant ne soit acheté dans une station-service Speedway à l’extérieur de Chicago. Ils souhaitent rester anonymes, seulement pour dire qu’ils étaient “sur la lune” de gagner le jackpot, disent les responsables de la loterie.

Bien qu’ils aient remporté le prix il y a près de deux mois, les gagnants ont travaillé avec des conseillers juridiques et financiers pour soutenir le processus de réclamation. Ils ont choisi de recevoir un paiement forfaitaire réduit à sa “valeur marchande actuelle” de 780,5 millions de dollars, plutôt que de recevoir le montant “annoncé” complet en 30 paiements annualisés sur 29 ans.

Malgré le paiement réduit et les coûts fiscaux initiaux, un paiement forfaitaire est le paiement le plus couramment choisi. Il est également recommandé par l’investisseur de “Shark Tank”, Kevin O’Leary : “Plus d’argent à l’avance signifie plus d’argent à investir et à développer” au fil du temps, dit-il.

Après impôts, le paiement total s’élève à environ 453 millions de dollars entre les deux gagnants, soit 250 millions de dollars chacun.

En effet, avec l’option de paiement forfaitaire, le versement de 780,5 millions de dollars serait assujetti à un impôt fédéral sur le revenu de 37 %, la tranche la plus élevée pour les hauts revenus. Un Impôt de l’État de l’Illinois de 4,95 % serait également appliqué au total des gains, ce qui réduirait encore 38,6 millions de dollars.

Les chances de gagner le jackpot du Mega Millions sont de 1 sur 302,5 millions, selon MegaMillions.com.

