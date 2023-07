Combien d’argent les Américains disent qu’ils auraient besoin de gagner pour se sentir riches

Vous pouvez vous sentir riche avec presque tous les revenus. Vous pouvez vous sentir riche en relations si vous avez des liens très forts, ou riche en expériences si vous passez beaucoup de temps à voyager et à essayer de nouvelles choses. Mais si vous deviez identifier le salaire qu’il faudrait pour vous sentir riche, c’est probablement beaucoup plus que ce que vous gagnez actuellement. Selon un récente enquête Bankrate. C’est plus de huit fois le revenu médian national d’environ 57 200 $, selon les données du Département du travail. C’est aussi 250 000 $ de plus que ce que les gens disent leur donneraient un sentiment de sécurité financière, selon le même sondage.

La génération X a besoin du plus gros salaire pour se sentir riche

Le fait est que vous ne savez peut-être pas à quel point la vie peut coûter cher – et donc combien d’argent vous aurez besoin pour y naviguer confortablement, et encore moins luxueusement – jusqu’à ce que vous soyez un peu plus âgé. Cela peut aider à expliquer pourquoi la plus jeune génération d’adultes, la génération Z, nomme le plus petit salaire qui les ferait se sentir riches. Ceux qui ont actuellement 18 ans pour 25 ont déclaré qu’en moyenne, un salaire de 382 000 $ leur donnerait l’impression d’avoir atteint la liberté financière. Les autres générations disent que ces salaires sont qualifiés de riches : Milléniaux : 444 000 $

Génération X : 575 000 $

Boomers : 521 000 $ Les membres de la génération X auraient besoin du plus gros salaire pour se sentir riches, a constaté Bankrate. Bien que la génération X fasse actuellement partie des travailleurs les mieux rémunérés, les 43 à 58 ans sont aux prises avec plus carte de crédit et autres dettes personnelles que toute autre génération d’adultes. De plus, beaucoup font partie de la « génération sandwich », ce qui signifie qu’ils doivent concilier élever leurs propres enfants et soutenir leurs parents ou d’autres parents plus âgés tout en essayant d’atteindre des objectifs financiers comme économiser suffisamment pour la retraite.

Un salaire « riche » peut être une cible mouvante

Bien qu’un salaire plus élevé puisse vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à éviter le stress lié aux dépenses de routine, il se peut qu’il ne vous donne pas l’impression d’être riche. Les personnes qui ont déclaré des revenus plus élevés ont nommé des salaires plus élevés dont elles auraient besoin pour atteindre la liberté financière, a constaté Bankrate. Un salaire de 500 000 dollars permettrait à ceux qui gagnent actuellement moins de 100 000 dollars par an de se sentir riches. Ceux qui gagnent actuellement six chiffres disent qu’ils auraient besoin d’au moins 600 000 $ par an. L’emplacement peut également jouer un rôle, ce qui est logique étant donné que le coût de la vie peut varier considérablement d’un endroit à l’autre. Les habitants des régions de l’ouest et du nord-est des États-Unis étaient légèrement plus susceptibles que ceux du sud et du Midwest de dire qu’ils auraient besoin de gagner 1 million de dollars ou plus pour être considérés comme riches. Cela ne devrait pas être trop surprenant étant donné qu’un salaire de 250 000 $ est relativement vaut le plus dans le Sud et le moins dans l’Ouest et le Nord-Est, selon une étude récente de SmartAsset.

Se sentir riche ne se limite pas à « combien nous avons en banque »