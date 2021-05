Le NOUVEAU jeu télévisé de la BBC est sur le point de tester vos compétences en lecture labiale – après un an dans les masques, cela pourrait être délicat.

I Can See Your Voice a été diffusé à l’origine en Amérique et en Corée du Sud, mais a illuminé des téléviseurs au Royaume-Uni avec Paddy McGuinness comme animateur.

Combien d’argent le gagnant de Je peux voir votre voix recevra-t-il?

Les concurrents espèrent gagner 10 000 £, en essayant de séparer les bonnes voix des mauvaises.

L’équipe de deux a une série de tours pour écouter une voix avant même que quiconque ait chanté.

Avec l’aide des juges, Alison Hammond, Amanda Holden, Jimmy Carr et une star de la musique invitée, ils essaient de faire correspondre la voix au visage de ces «chanteurs».

Si les candidats réussissent à choisir un bon chanteur, ils repartent avec le jackpot.

Mais si un mauvais chanteur réussit tous les tours, il vole l’argent.

Comment puis-je voir votre voix fonctionner?

Il y a quatre tours du spectacle.

Premier tour

Six chanteurs mystères sont présentés pour la première fois.

Nous découvrons à quoi ils ressemblent, leur nom et tout indice qui pourrait aider les candidats.

À la fin de ce tour, les candidats éliminent un chanteur mystère qui les envoie à l’étape de la vérité pour savoir s’ils sont mauvais ou non.

S’ils sont mauvais, c’est une excellente nouvelle pour les candidats car cela les rapproche de gagner de l’argent.

Deuxième round

C’est là que vos compétences en lecture labiale entrent en jeu.

Il reste maintenant cinq chanteurs et ils doivent mimer individuellement une chanson.

Les bons chanteurs se synchroniseront avec leur propre voix et les mauvais chanteurs se synchroniseront avec une autre bonne voix.

Les candidats doivent maintenant décider quelle voix était réelle et éliminer un chanteur de plus.

Troisième tour

Avec seulement quatre chanteurs restants, les candidats choisissent deux chanteurs sur lesquels ils veulent en savoir plus.

Un profil comprenant des indices, des photos et une interview, sera présenté pour chaque chanteur choisi.

A l’issue de ce tour, deux chanteurs seront éliminés et devront assister à l’étape de vérité pour révéler leur voix.

Quatrième tour

Avec seulement deux chanteurs restants, les candidats en choisissent un qu’ils aimeraient interroger.

Les candidats reçoivent 15 questions et 30 secondes pour obtenir le plus d’informations possible sur le chanteur.

Ils doivent maintenant éliminer quelqu’un pour la dernière fois.

Le chanteur restant jouera un duo avec la star de la musique invitée afin que les candidats puissent savoir s’ils ont une bonne voix ou non.





Si leur voix est bonne, les participants gagneront le jackpot.

Cependant, si c’est mauvais, le chanteur mystère volera l’argent.

Quand puis-je voir votre voix sur BBC One?

Le prochain épisode de I Can See Your Voice revient CE SOIR (samedi 1er mai 2021) à 19h20 sur BBC One et BBC iPlayer.