Combien d’argent gagnera le jockey gagnant

Le 147e Derby annuel du Kentucky se déroulera samedi soir à Churchill Downs. La course de chevaux de 1¼ mile, qui se présente comme «les deux minutes les plus excitantes du sport», devrait commencer à 18h57 HE.

Vingt chevaux et leurs jockeys – dont paris favoris Essential Quality, Known Agenda et Rock Your World – seront en compétition non seulement pour la gloire, mais aussi pour un gros prix en espèces.

le Sac à main Kentucky Derby 2021 vaut 3 millions de dollars, le même montant que l’an dernier, et sera réparti entre les cinq premiers. Le premier joueur recevra 1,86 million de dollars, soit plus de 60% du total.

Le jockey qui monte son cheval vers la victoire obtient une réduction de 10% du prix en argent. Mais ils ne rapporteront pas eux-mêmes les 186 000 $. Il y a des frais de 25% pour son agent, ainsi qu’un pourboire traditionnel de 5% au valet qui l’aide à préparer tout son équipement pour la course.

Ces coûts réduisent le salaire du jocket gagnant de 55 800 $ à 130 200 $. Et puis ils doivent payer des impôts.

Les jockeys de deuxième et troisième places reçoivent chacun une réduction de 5% de leurs prix de 600 000 $ et 300 000 $, respectivement, et paient les mêmes frais d’agent proportionnel et de valet que le meilleur finisseur. Cela leur laisse des gains avant impôt de 21 000 $ et 10 500 $.

Les chevaux de quatrième et cinquième places gagnent 100 000 $ et 60 000 $ chacun, laissant leurs jockeys avec des chèques avant impôt de 7 000 $ et 4 200 $ respectivement.

Le reste des finisseurs repartent avec de maigres gains. Leur trajet ne vaut que « quelques centaines de dollars chacun », a déclaré l’agent jockey Ron Anderson à CNBC en 2010.

