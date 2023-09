Combien d’argent gagnent les joueurs de tennis ?

Lors de l’US Open à New York, Vox Video s’est entretenu avec des joueurs de tennis professionnels et le président de l’Association des joueurs de tennis professionnels pour expliquer le problème de rémunération dans ce sport classé parmi les cinq premiers au monde. Le tennis est unique parmi les autres sports professionnels par la manière dont les joueurs sont payés, les coûts dont ils sont responsables et la manière dont ils sont classés : en tant qu’entrepreneurs indépendants. Le résultat est que – à moins que vous ne soyez systématiquement parmi les joueurs les mieux classés comme Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer, Serena Williams et Naomi Osaka – il est presque impossible de gagner sa vie avec les seuls revenus du tennis.

Contrairement à d’autres sports qui apportent un soutien aux personnes autres que les plus performants, le tennis les laisse au sec.

En 2021, Novak Djokovic et Vasek Pospisil ont cofondé une organisation de joueurs, en partie pour tenter de résoudre ces problèmes qui, selon eux, constituent une menace existentielle pour le sport. Elle s’appelle l’Association des joueurs de tennis professionnels, et Vox Video a travaillé avec eux pour interviewer des joueurs et le président de l’organisation afin de faire la lumière sur les problèmes structurels à l’origine d’une telle disparité salariale par rapport à d’autres sports mondiaux.

