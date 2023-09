Combien d’argent gagne l’acteur – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Danny Masterson était célèbre pour son rôle dans la sitcom Ce spectacle des années 70, dans lequel il a joué le rôle de Steven Hyde. Grâce à sa brillante carrière télévisuelle, le natif de Long Island, New York, a accumulé une valeur nette importante. Continuez à lire pour savoir combien d’argent Danny gagne aujourd’hui.

Quelle est la valeur nette de Danny Masterson ?

Combiné avec sa femme Bijoux PhillipsFortune, la valeur nette de Danny s’élève actuellement à 8 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Que fait Danny Masterson dans la vie ?

Depuis l’âge de cinq ans, Danny est apparu dans divers rôles d’acteur. Il a fait ses débuts en tant qu’enfant mannequin et acteur, pour finalement décrocher des rôles commerciaux pour des marques célèbres telles que Kellogg’s et Hostess.

Tout au long des années 1990, Danny a auditionné pour des concerts au cinéma et à la télévision. Après son apparition dans les saisons 3 et 4 de CybilleDanny a joué un rôle principal pour Ce spectacle des années 70qui s’intitulait à l’origine Terre en friche chez les adolescentes. Tout au long de sa carrière dans la sitcom à succès, Danny a partagé l’écran avec les principaux acteurs de la série. Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, Topher Grace, Wilmer Valderrama et plusieurs autres célébrités.

Après avoir joué dans Ce spectacle des années 70 pendant huit saisons, la carrière cinématographique de Danny décolle. Parmi ses rôles les plus connus figurent celui de Hommes au travail et Le ranch.

En plus d’agir, Danny a également travaillé comme DJ. Il a commencé à jouer dans des boîtes de nuit en 1997 sous le nom de DJ Donkey Punch, qu’il a ensuite changé en DJ Mom Jeans en 2010.

Après avoir gagné un revenu plus important grâce au show business, Danny a possédé pendant une brève période un salon appelé Downstairs dans l’Utah.

Danny Masterson est-il marié ?

En 2004, Danny a rencontré sa femme, Bijou, une collègue actrice. Cinq ans plus tard, les deux se sont fiancés et se sont mariés en octobre 2011. Comme son mari, Bijou a joué plusieurs rôles à la télévision tout au long de sa carrière. Elle est apparue dans des rôles mineurs sur Hawaï 5-0, susciter l’espoir et Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes.

Cependant, Bijou s’est principalement concentrée sur les films, certains de ses rôles les plus reconnaissables étant dans Presque connu et Venin.

Danny Masterson a-t-il des enfants ?

Danny et Bijou ont accueilli leur enfant, leur fille Fianna Francis, en 2014. Tout au long de son enfance, Danny a publié plusieurs photos de Fianna sur Instagram. Pour son septième anniversaire, la Dracula2000 L’acteur a partagé une photo de sa fille sautant dans ses bras tout en portant un casque.