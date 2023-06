Combien d’argent faut-il pour être « financièrement à l’aise »

L’expression « à l’aise financièrement » peut signifier différentes choses pour différentes personnes, qu’il s’agisse d’avoir suffisamment d’argent pour éviter de s’endetter ou de pouvoir acheter une résidence secondaire.

Une chose est certaine : le montant d’argent que les Américains disent vous rend financièrement confortable varie selon l’endroit où vous vivez.

Le montant varie de près de 1 million de dollars entre les villes, selon un analyse de 13 grandes régions métropolitaines américaines par la société de services financiers Charles Schwab.

Voici un aperçu de la valeur nette des résidents de chaque ville qui disent que vous devez être considéré comme financièrement à l’aise en 2023, classés par seuils de valeur nette :

San Fransisco : 1,7 million de dollars Californie du Sud (comprend Los Angeles et San Diego): 1,5 million de dollars La ville de New York: 1,2 million de dollars Seattle : 1 million de dollars Washington DC: 1 million de dollars Boston: 932 000 $ Dallas : 820 000 $ Chicago: 817 000 $ Atlanta : 729 000 $ Denver : 710 000 $ Phénix: 653 000 $ Houston : 606 000 $

La valeur nette est définie comme la valeur totale des actifs qu’une personne ou une société possède, moins les dettes qu’elle doit.

Bien que les montants de cette liste soient élevés, gardez à l’esprit que la plupart des villes répertoriées ont également un coût de la vie relativement élevé. Dans beaucoup, le coût de la vie est supérieur de 50 % ou plus à la moyenne américaine, selon une analyse du site Web de finances personnelles Kiplinger.

Cela a beaucoup à voir avec les coûts de logement. San Francisco, New York et Los Angeles sont parmi les endroits où vivre les plus chers du pays. Alors que le prix médian des maisons aux États-Unis est globalement actuellement 436 800 $la médiane dans ces villes est plus proche de 1 million de dollars, selon les données de Redfin.

Il semble probable que peu de gens atteignent ces seuils non plus, puisque la valeur nette médiane globale des ménages américains est de 121 700 $, selon le Les données les plus récentes de la Réserve fédérale.

Aux fins de l’étude, se sentir à l’aise financièrement est considéré comme différent de se sentir riche. Lorsqu’on a demandé aux répondants de combien d’argent ils avaient besoin pour se sentir riches, les chiffres étaient beaucoup plus élevés. Ils allaient de 2,5 millions de dollars à Denver à 4,7 millions de dollars à San Francisco – le montant le plus élevé de toutes les villes répertoriées.

L’enquête en ligne a été menée en mars auprès d’un échantillon de 500 à 750 résidents locaux pour chaque zone métropolitaine, âgés de 21 à 75 ans.

