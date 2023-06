Combien d’argent faut-il pour être considéré comme riche dans les grandes villes américaines

Pour se sentir riche, les Américains disent qu’il faut une valeur nette d’au moins 2,2 millions de dollars en moyenne, selon la société de services financiers Charles Schwab. enquête annuelle sur la richesse moderne.

Mais même si vous avez autant en banque, cela pourrait ne pas être suffisant pour être considéré comme riche à certains endroits, selon l’enquête.

À San Francisco, vous avez besoin d’une valeur nette de 4,7 millions de dollars pour être considéré comme riche. C’est une baisse par rapport aux 5,2 millions de dollars depuis l’enquête de l’année dernière, mais toujours bien au-dessus de la valeur nette médiane des ménages américains de 121 700 dollars, selon le Les données les plus récentes de la Réserve fédérale.

San Francisco avait le total le plus élevé de l’enquête, qui a examiné 12 des plus grandes régions métropolitaines du pays, couvrant 13 grandes villes. Voici la valeur nette dont vous avez besoin pour être considéré comme riche dans divers endroits aux États-Unis

San Fransisco : 4,7 millions de dollars La ville de New York: 3,3 millions de dollars Californie du Sud (comprend Los Angeles et San Diego): 3,5 millions de dollars Seattle : 3,1 millions de dollars Washington DC: 3 millions de dollars Chicago: 2,3 millions de dollars Houston : 2,1 millions de dollars Boston: 2,9 millions de dollars Dallas : 2,3 millions de dollars Atlanta : 2,3 millions de dollars Phénix: 2,4 millions de dollars Denver : 2,5 millions de dollars

La valeur nette est une mesure de la valeur des actifs qu’une personne ou une société possède, moins les dettes qu’elle doit.

Malgré ces chiffres élevés, 48 ​​% des Américains déclarent se sentir riches. Cependant, parmi ceux qui le font, leur valeur nette moyenne est de 560 000 $.

Dans le même ordre d’idées, 7 Américains sur 10 interrogés affirment que la richesse consiste davantage à ne pas se soucier de l’argent plutôt que de la valeur nette.

La richesse est aussi un terme subjectif. Près des deux tiers des répondants au sondage affirment que profiter de relations avec leurs proches décrit mieux ce que la richesse signifie pour eux, plutôt que d’avoir beaucoup d’argent. Et près de 66 % des répondants affirment qu’avoir du temps est plus important que d’avoir de l’argent.

L’enquête en ligne a été menée en mars auprès d’un échantillon de 500 à 750 résidents locaux pour chaque zone métropolitaine, âgés de 21 à 75 ans.

