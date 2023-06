Combien d’argent faut-il pour être à l’aise avec l’épargne d’urgence

Lorsqu’il s’agit d’avoir suffisamment de liquidités d’urgence, trois mois de dépenses sont un bon premier obstacle, selon les experts.

Mais avoir encore plus d’argent en main peut aider à amortir le choc d’une dépense imprévue ou d’un écart de revenu. Les épargnants devraient viser à avoir au moins trois à six mois de dépenses sur un compte auquel vous pouvez facilement accéder, disent les experts.

« C’est la première ligne de défense pour se remettre d’une perte d’emploi et retrouver un emploi », a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier agréé et président et fondateur de Richesse de bonne foi, une société de gestion de patrimoine basée à New York, a récemment déclaré à CNBC.com. Boneparth est également membre du conseil consultatif de CNBC.