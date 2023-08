Combien d’années de mises à jour du système d’exploitation Android pour le Pixel 8 ?!

Il semble que Google soit prêt à sérieusement augmenter son engagement en matière de mise à jour logicielle sur les nouveaux appareils Pixel, avec un rapport affirmant que la société est sur le point d’annoncer davantage de mises à jour du système d’exploitation Android pour le nouveau Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Combien de plus? Nous parlons de nouveau »Roi des mises à jour Android » plus.

Il n’est pas précisé ce que Google a l’intention d’offrir au Pixel 8 et aux futurs acheteurs de téléphones Pixel, mais cela surpasserait ce que Samsung propose actuellement à ses appareils Galaxy. La politique de Samsung est de 4 ans de mises à jour du système d’exploitation Android. Si Google devait dépasser cela et opter pour cinq ans de mises à jour Android et un nombre défini d’années pour les mises à jour de sécurité, cela pourrait vraiment montrer que Google s’engage envers ses nouveaux chipsets Tensor et les prend en charge dans le futur.

Jusqu’à récemment, la politique de Google n’était probablement pas déterminée par lui-même, mais par les fabricants des composants qu’ils utilisaient. Pour le Pixel 8, Google doit utiliser davantage de composants fabriqués par Google, ce qui leur donne un contrôle supplémentaire sur la durée de leur prise en charge. Nous avons également vu en juillet que la première puce Google entièrement personnalisée (G5) ne serait pas prête avant 2025. Nous en apprendrons probablement beaucoup plus sur ce que Google prévoit pour le Pixel 8 lorsque la société l’annoncera bientôt.

Si effectivement Google propose ce qui pourrait être cinq ans de mises à jour du système d’exploitation Android pour la gamme Pixel 8, nous ne manquerons pas de vous informer de la date de la cérémonie de couronnement.

// 9to5Google