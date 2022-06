Combien d’amis devriez-vous vraiment avoir?

Après deux ans de vie pandémique, vous pourriez vous retrouver à un carrefour sur la route de l’amitié, choisir entre un cercle social réduit et devenir débordé en essayant de rattraper le temps perdu avec tout le monde aux confins de votre réseau. Au milieu d’une épidémie de solitude en cours, les gens peuvent se sentir renouvelés dans leurs efforts pour relancer leurs réseaux en raison de la prise de conscience anxiogène que leur groupe d’amis s’est réduit à un minimum de tous les temps. Réaliser le potentiel de favoriser seulement quelques relations intimes, cependant, peut être stimulant.

Avoir beaucoup d’amis a des avantages : Selon les recherches, acquérir une grande quantité d’amis dans la vingtaine peut aider à déterminer la qualité des amitiés que vous aurez dans la trentaine. « Les personnes dans la vingtaine ont tendance à vouloir se constituer une grande liste d’amis, car leur motivation est d’élargir leur sentiment d’identité, et vous pouvez le faire à travers différents types de personnes », explique la psychologue et experte en amitié Marisa Franco, auteur de l’ouvrage livre à venir Platonique : comment la science de l’attachement peut vous aider à vous faire – et à garder – des amis. Selon une étude de 2012, les personnes qui interagissaient régulièrement avec 10 amis ou plus dans la quarantaine ont des niveaux de bien-être psychologique plus élevés que celles qui en avaient moins de 10. Nous savons également que le maintien des amitiés conduit à une satisfaction de vie positive, minimise le stress et contribue même à de meilleurs résultats en matière de santé physique.

Mais vous n’avez pas besoin d’une liste de plusieurs dizaines pour profiter des fruits de l’amitié. Franco dit que même avoir un ami est un net positif. « Le plus grand retour que nous obtenons dans l’amitié est de passer de zéro à un ami en termes d’impact sur notre santé mentale et notre bien-être », déclare Franco. « Si vous pouvez aller aussi loin avec une seule personne, ça va être puissant et ça va avoir un impact, et vous n’avez pas besoin d’avoir une tonne d’amis. »

Au lieu de vous étirer légèrement en essayant de rester en contact avec tous ceux que vous avez déjà rencontrés ou de vous sentir obligé de vous faire de nouveaux amis, cela vaut la peine de considérer la valeur de quelques confidents proches.

Tout ce dont vous avez besoin est de trois (ou quatre ou cinq)

Les humains ont une limite au nombre d’amitiés profondes qu’ils peuvent entretenir. Dans les années 1990, le psychologue évolutionniste Robin Dunbar a publié une étude affirmant que les humains peuvent gérer cognitivement jusqu’à 150 relations sociales significatives (qui incluent la famille et les amis) à tout moment, familièrement connu sous le nom de Dunbar’s Number. Cependant, les 150 contacts ne sont pas tous créés de la même manière. Sur des dizaines de relations, le nombre d’amitiés étroites que les gens ont, selon Dunbar, est de cinq. De même, une étude de 2020 a révélé qu’avoir trois à cinq amis proches suffit pour se sentir épanoui.

Atteindre ce niveau d’intimité avec une personne nécessite un investissement en temps important – environ 200 heures, a découvert le chercheur Jeffrey Hall. Atteindre ce niveau de proximité avec chaque personne que vous rencontrez serait une tâche longue et épuisante.

Ceux en qui vous avez investi le plus de temps – disons, un ami d’enfance ou un collègue devenu ami de premier plan – sont les plus susceptibles de composer le cercle restreint des amis intimes. « Ces relations sont très solides parce que vous y avez investi énormément et elles sont si mutuelles », déclare Dunbar. « Ce sont ceux que vous connaissez depuis que vous êtes à la maternelle et vous êtes toujours restés en contact, et même s’ils vont en Australie et que vous ne les voyez qu’une fois dans une lune bleue, vous pouvez retrouver cette amitié là où tu t’es arrêté la dernière fois comme si de rien n’était. Dunbar décrit le fait de se réunir avec ces amis comme un passage à la « vitesse automatique » parce que la relation est ainsi établie.

Ce sont les relations où vous pouvez être vous-même sans vergogne. Il n’est pas nécessaire de s’autocensurer ou de jouer pour les amis les plus intimes, et ils vous acceptent pour qui vous êtes vraiment, à votre meilleur et à votre meilleur, dit la psychologue Andrea Bonior, auteur de Détoxifiez vos pensées : arrêtez définitivement le discours intérieur négatif et découvrez la vie que vous avez toujours voulue. Les amis qui vous font vous sentir plein d’énergie, à l’aise, restauré, authentique, valorisé et vulnérable – ceux que vous appelez immédiatement après avoir reçu une grande nouvelle – sont ceux qui sont susceptibles d’occuper un statut spécial. «Nos relations plus profondes nous aident à nous sentir aimés pour qui nous sommes vraiment plutôt que pour qui nous disons à tout le monde que nous sommes», déclare Bonior.

Grâce aux médias sociaux, les amitiés sont facilement quantifiables, dit Bonior, et il est naturel de comparer. Lorsque des amis de l’université publient constamment des informations sur leurs horaires sociaux apparemment chargés, des sentiments d’inadéquation peuvent survenir ou vous pouvez vous sentir obligé de rester en contact avec tous ceux que vous suivez. Cependant, nos amitiés les plus profondes transcendent la grille. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps hors ligne – et les soins et le soutien que vous donnez et recevez de manière tangible – remplacent la version organisée de votre relation. « Le fait que 200 personnes vous souhaitent un joyeux anniversaire en ligne, cela peut créer de la bonne volonté et un sentiment d’appartenance », déclare Bonior. « Cela ne correspond pas vraiment au sens de » Les choses ont vraiment mal tourné en ce moment et j’ai besoin de quelqu’un pour écouter et je sais qu’ils se soucient vraiment de moi. C’est quelque chose de très profond.

Il y a aussi un élément de réciprocité dans ces relations, dit Franco. Tout comme vos meilleurs amis vous construisent, vous aimez aussi les soutenir ; vous initiez un hangout aussi souvent qu’eux. S’ils sont distants parce qu’ils traversent une période difficile, vous continuez quand même à vous présenter pour eux, sachant qu’ils feraient la même chose pour vous.

Comment favoriser ces relations

C’est une chose de dire que vous avez des amis, mais c’en est une autre de passer du temps avec eux. Si vous cherchez à approfondir certaines amitiés et à les élever au niveau d’amis proches, vous devrez partager du temps et de l’espace. Très probablement, vos proches sont ceux que vous voyez régulièrement et avec qui vous faites des activités amusantes, dit Hall, professeur d’études en communication à l’Université du Kansas. Être disponible et avoir l’énergie de passer du temps sont d’énormes déterminants pour qui fait partie du cercle restreint. Un ami de longue distance ou une personne qui traverse un changement majeur dans sa vie n’a peut-être pas le même temps et le même espace que vous pour entretenir cette relation profonde.

Avoir une routine fiable, comme assister à un cours de yoga hebdomadaire ou prendre un café avant le travail, garantit que vous vous voyez régulièrement, dit Hall. Même quelque chose d’aussi décontracté qu’une soirée cinéma spontanée ensemble, dit Dunbar, suffit à maintenir la cohérence. Savoir ce qui se passe dans la vie d’une personne d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre vous aide à mieux vous connecter sur le moment et vous donne la possibilité de faire un suivi avec un SMS rapide entre les hangouts. « Connaître l’horaire d’une autre personne est un acte d’intimité », dit Hall.

Chacun de vos amis proches peut remplir un rôle différent dans votre vie, dit Bonior. Un ami peut être celui avec qui vous parlez de choses professionnelles, un autre à qui vous vous confiez pour obtenir des conseils sur les relations. « Il n’y aura pas un seul ami qui couvrira toutes ces bases », dit-elle.

La chose la plus importante à retenir à propos de ces amitiés profondes, dit Dunbar, est qu’elles nécessitent des efforts. « Cela prend beaucoup de temps », dit-il. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une intimité avec quelqu’un sans passer du temps avec lui, savoir ce qui se passe dans sa vie, rire ensemble et partager les moments difficiles aussi.

Quand quelques amis ne suffisent pas

Bien qu’il n’y ait pas de règles strictes sur le nombre d’amis proches qu’une personne devrait avoir, un signe révélateur que vous avez besoin de plus est si vous vous sentez seul, dit Franco. « Parce que c’est un signe que vous n’obtenez pas autant d’interaction sociale que votre corps en a besoin », dit-elle.

Se concentrer sur votre communauté peut aider à atténuer les effets de la solitude. Rejoindre une association parents-enseignants à l’école de votre enfant ou participer à des activités dans votre immeuble favorise un sentiment d’appartenance et de connexion « même si vous avez un meilleur ami qui vit loin du quartier », dit Bonior. Si vous venez de déménager dans une nouvelle ville ou si vous êtes parent pour la première fois, utilisez ces étapes de vie ou ces identités de transition pour déterminer avec quels types de personnes vous pouvez développer des relations.

Un moyen facile et peu coûteux de renforcer votre vie sociale consiste à engager une conversation informelle avec des connaissances et des visages familiers – d’autres parents à l’entraînement de football de votre enfant, le barista de votre café préféré, un coiffeur – qui a été montré pour améliorer le bonheur . Ces relations à faible enjeu ont le potentiel de devenir des amis proches, mais vous n’avez pas besoin de bien connaître quelqu’un pour profiter des avantages d’interagir avec eux : les recherches montrent que les gens sont plus heureux et ont un plus grand sentiment d’appartenance après avoir discuté avec eux. une connaissance. Cependant, le « régime social » le plus sain est celui où vous interagissez avec des gens que vous connaissez bien en plus de ceux que vous ne connaissez pas.

Hall convient qu’investir profondément dans quelques personnes a peu d’inconvénients tant que vous vous tournez vers plus d’une personne, car ce seul confident peut avoir d’autres obligations ou conflits l’empêchant d’être là pour vous tout le temps.

Si vous vous sentez isolé, Hall souligne des études qui ont montré que soutenir les autres et communiquer avec affection aide à combattre la solitude. Donc, si vous envisagez d’envoyer ce message d’encouragement à un ami avec qui vous n’êtes plus en contact mais qui, vous le savez, traverse une période difficile, faites-le. « Vous bénéficiez et vous grandissez en investissant dans cette relation », déclare Hall. « Je crois que nous avons un besoin fondamental d’appartenir et d’être connectés les uns aux autres, et si nous nourrissons ce besoin par des actes de service les uns envers les autres, nous sommes des personnes en meilleure santé. »

Encore mieux est là pour offrir des informations exploitables, des cadres et des conseils pour vous aider à vivre une vie meilleure. Vous avez des idées pour une future histoire ? E-mail [email protected] ou remplissez ceci formulaire.