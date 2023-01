Combien coûtera Manchester United pour acheter?

Manchester United est actuellement en vente, avec ses propriétaires, la famille Glazer, annonçant en novembre 2022 qu’ils étaient ouverts à l’exploration d’alternatives stratégiques pour la propriété du club, accueillant soit de nouveaux investisseurs, soit une vente.

Ineos de Sir Jim Ratcliffe a officiellement déposé un intérêt pour l’achat du club auprès de Raine Group, la banque d’affaires conseillant exclusivement Manchester United et les Glazers dans la vente du club.

Un porte-parole a déclaré: “Nous nous sommes officiellement engagés dans le processus [of buying Manchester United].”

Les Glazers sont propriétaires de Manchester United depuis 2005, mais, au milieu des troubles des supporters mécontents de la direction et de l’infrastructure du club, ils ont maintenant ouvert la possibilité de vendre. Raine Group espère qu’une vente sera conclue d’ici la fin du premier trimestre : fin mars.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Combien coûtera Manchester United ?

Avec toute vente, les Glazers sont prêts à réaliser un énorme profit par rapport à leur investissement initial.

En effet, lorsque les Glazers ont pris le relais en 2005, le prix d’achat final du club s’élevait à près de 800 millions de livres sterling. Cependant, il s’agissait d’un rachat par emprunt, la majeure partie du capital utilisé par les Glazers se présentant sous la forme de prêts, dont la majorité étaient garantis par les actifs du club, laissant Manchester United dans plusieurs centaines de millions de dettes.

Quoi qu’il en soit, au début de 2023, le prix global de Manchester United sur le marché boursier était évalué à environ 3 milliards de livres sterling, tandis que Forbes évaluait le club en mai de l’année dernière à 3,7 milliards de livres sterling.

Le journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol, pense cependant qu’ils rechercheront beaucoup plus que cela.

“Dans le climat actuel, parce qu’il y a tellement d’intérêt à acheter des clubs de Premier League, et parce qu’un club comme Manchester United devient rarement disponible, la plupart des gens s’attendent à ce qu’il soit vendu entre 5 et 10 milliards de livres sterling”, a-t-il déclaré. .

“Je pense que ce sera plus proche de 5 milliards de livres sterling que de 10 milliards de livres sterling, mais ce serait le genre de chiffre que la famille Glazer rechercherait, ce qui serait un retour incroyable pour eux.”

L’année dernière, Todd Boehly et Clearlake Capital ont acheté Chelsea pour 2,5 milliards de livres sterling, plus un engagement à dépenser 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires pour le club, soit essentiellement 4,25 milliards de livres sterling. Bien que cela reflète la nécessité d’une vente, en raison de la sanction de Roman Abramovic par le gouvernement britannique, il s’agit toujours d’une dépense considérable dont les Glazers attendront encore plus d’une vente potentielle.

Ratcliffe a clairement les fonds nécessaires pour acheter Manchester United également, étant donné qu’il a également offert 4,25 milliards de livres sterling à Chelsea. Cependant, il l’a fait beaucoup plus tard que Boehly et Clearlake Capital alors que les négociations touchaient à leur fin, et son offre a donc été rejetée.