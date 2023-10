Combien coûtent les panneaux solaires à New York

On pourrait penser que les panneaux solaires sont plutôt bon marché.

Et ils le sont, surtout par rapport aux prix d’il y a dix ans. Sans parler de tout l’argent que vous pourriez économiser sur vos factures d’électricité. Mais cela ne change rien au fait que, si vous envisagez d’installer de l’énergie solaire, vous aurez probablement besoin d’une grosse somme d’argent pour l’investissement initial.

Mais combien, exactement ? Cela dépend de la taille du système solaire et de la manière exacte dont vous décidez de le payer. La bonne nouvelle est que les résidents de New York peuvent profiter de certaines des incitations fiscales et réductions les plus généreuses du pays, pour compenser le coût.

Voici un aperçu de combien l’énergie solaire vous coûtera à New York et quelles sont vos options pour maintenir ce coût aussi bas que possible.

Coûts des panneaux solaires à New York

Il convient de le répéter : chaque installation solaire est unique, il est donc difficile de parler de prix moyens. « C’est une fourchette très considérable », a déclaré Shyam Mehta, directeur adjoint des ressources énergétiques distribuées à l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York.

Dans cette optique, les données montrent que le prix par watt des systèmes solaires installés dans l’État de New York est légèrement supérieur à la moyenne nationale.

New York contre l’ensemble des États-Unis

Facteurs affectant le prix des panneaux solaires à New York

Alors pourquoi les coûts du système solaire sont-ils si variables ? Principalement parce que chaque installation solaire est conçue spécifiquement pour s’adapter à votre maison, ce qui signifie qu’elle variera en taille et en portée pour chaque site. Certaines installations peuvent consister en un simple ensemble de panneaux sur un côté de votre toit ; d’autres pourraient impliquer une structure de toit complexe ou ajouter un stockage par batterie au mélange.

En plus de cela, chaque installateur solaire a une structure tarifaire légèrement différente avec des coûts de main-d’œuvre différents. « Pour la même installation, si vous vous adressez à différents entrepreneurs solaires, vous pouvez obtenir des prix très différents », a déclaré Mehta. La manière dont vous payez est également importante. « Si vous accordez un prêt, le coût augmente », en raison des intérêts et des frais, a expliqué Mehta.

Comment payer pour des panneaux solaires à New York

Vous n’avez pas nécessairement besoin de 30 000 $ d’avance pour investir dans des panneaux solaires. Vous pouvez payer en espèces si vous en avez, mais vous pouvez également accéder à un prêt solaire, à un bail solaire ou à un contrat d’achat d’électricité pour réduire ou éliminer complètement les coûts initiaux.

Espèces: Tout comme l’achat d’une voiture, l’achat de panneaux solaires en espèces est la voie la plus simple et celle qui générera la période de récupération la plus rapide sur vos économies d’électricité grâce aux panneaux solaires. Si vous souhaitez emprunter cette voie, envisagez de constituer des liquidités sur un compte d’épargne à haut rendement.

Prêt solaire : Certaines banques proposent des prêts spécialement conçus pour financer les installations solaires. Renseignez-vous auprès de votre installateur ou auprès des prêteurs pour voir quelles sont les options. Vous pouvez également envisager un prêt directement auprès de NYSERDA, car l’agence d’État propose des prêts à faible taux d’intérêt spécialement conçu pour combler l’écart des coûts solaires.

Autres types de prêts : Comme vous le feriez pour toute autre rénovation domiciliaire, vous pouvez utiliser la valeur nette de votre maison pour payer l’énergie solaire. Tirer parti d’un prêt sur valeur domiciliaire ou d’une ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) pour installer l’énergie solaire – ce qui augmente la valeur de votre maison – peut être un pari solide, mais faites attention aux intérêts et aux frais. Si vous empruntez sur la valeur nette de votre maison, vous risquez une saisie si vous ne pouvez pas la rembourser. D’autres types de prêts, comme un prêt personnel, pourraient également fonctionner, mais faites attention aux taux d’intérêt élevés ou à d’autres conditions défavorables.

Contrat de location ou d’achat d’électricité : Pour minimiser (ou éliminer) le coût initial de l’énergie solaire, vous pouvez en fait louer le système auprès de l’installateur, comme vous le feriez pour une voiture. Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (proche parent du bail), le promoteur est propriétaire des panneaux et vous vend l’électricité produite à un tarif réduit. Mais attention : ces démarches peuvent être difficiles à gérer si vous vendez votre maison plus tard.

Incitations et remises sur les panneaux solaires à New York

L’État de New York dispose d’une longue liste de programmes destinés à rendre l’énergie solaire plus abordable. « Si vous profitez pleinement de toutes les incitations, cela réduit considérablement ce coût initial, dans certains cas jusqu’à zéro », a déclaré Mehta.

Des crédits d’impôt aux remises en passant par la facturation nette, voici un aperçu de ce qui est disponible pour les résidents.

Incitations solaires à New York Programme Description NY-Sun Géré par NYSERDA, ce programme offre des incitations qui varient en fonction des spécifications du projet, a déclaré Mehta. Vous pouvez découvrir à quoi vous êtes admissible en travaillant avec un entrepreneur solaire. Pour les ménages gagnant moins de 80 % du revenu médian de la zone, les incitations NY-Sun sont encore plus généreusesmais nécessitent une demande d’éligibilité et la réalisation de certaines améliorations d’efficacité énergétique à faible coût. Crédit d’impôt solaire de l’État celui de New York crédit d’impôt solaire vous permet de déduire 25 % du coût d’une installation solaire, jusqu’à 5 000 $, de vos impôts sur le revenu. Exonération de la taxe de vente à New York L’achat de votre système solaire résidentiel à New York peut vous donner droit à une exonération de taxe de vente solaire de 100 %. Facturation nette La facturation nette vous permet de renvoyer votre production solaire supplémentaire au réseau et de recevoir des crédits sur vos factures d’électricité. Dans le cadre de la politique de facturation nette modifiée de New York en 2020, si vous envisagez d’installer des panneaux solaires dans votre maison, vous pouvez recevoir un tarif de détail complet pour chaque kilowattheure d’électricité que vous envoyez au réseau. Cependant, vous devez payer une contribution mensuelle aux avantages client, qui est basée sur la capacité de votre système solaire et varie selon le service public. Crédit résidentiel pour énergie propre Le crédit résidentiel pour énergie propre, un programme de crédit d’impôt solaire, est un incitatif solaire fédéral qui réduit votre fardeau fiscal fédéral en vous permettant de déduire 30 % du coût d’un système solaire sur vos impôts. Le crédit de 30% est valable entre 2022 et 2032.

Coût des panneaux solaires à New York par rapport à l’électricité du service public

L’une des questions les plus importantes à poser lorsque vous décidez d’investir dans l’énergie solaire est de savoir comment le coût des panneaux solaires se compare aux tarifs de l’électricité des services publics. Ces chiffres changent constamment, mais nous pouvons au moins examiner quelques moyennes.

En juin 2023, le tarif moyen de l’électricité dans l’État de New York était de 0,21 $ par kWh, soit une facture mensuelle moyenne de 129,56 $. selon SaveOnEnergy.com (qui appartient à la société mère de CNET). Le taux moyen à l’échelle de l’État a augmenté et diminué au cours de la dernière décennie, mais a connu une ascension constante depuis 2019, où il était de 0,18 $ le kWh.

En comparaison, le coût des panneaux solaires est en baisse constante depuis 20 ans à New York. En 2000, une installation solaire coûtait en moyenne 13,9 dollars par watt, alors qu’aujourd’hui, le coût moyen est de 4,3 dollars par watt, selon le Laboratoire national Lawrence Berkeley.

Même si ces chiffres continueront de changer chaque année, vous pouvez examiner les tendances plus larges (augmentation des tarifs des services publics, baisse des coûts de l’énergie solaire) pour vous aider à prendre votre décision.

Comment nous avons collecté nos données sur les coûts

Les données sur le coût moyen que nous avons incluses dans cet article proviennent de sources réputées, notamment du Lawrence Berkeley National Laboratory, SaveOnEnergy.com et de la New York State Energy Research and Development Authority.

Gardez toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit que de moyennes. Il est essentiel de demander des devis à au moins trois installateurs solaires, recommande Mehta, et de vous assurer de bien comprendre les termes et le coût réel de chacun. « Vous voulez vraiment les parcourir et vous assurer de savoir à quoi vous vous inscrivez », a déclaré Mehta.

FAQ sur les coûts solaires à New York

Quel est le coût moyen de l’énergie solaire à New York ? Le coût moyen d’un système solaire installé dans l’État de New York est de 32 680 $.