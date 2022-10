Combien coûtent les lunettes de Jeffrey Dahmer ?

VRAI fan de crime, Taylor James, héberge un site Web vendant souvenirs objets de collection à d’autres passionnés.

Il vend maintenant les biens de Jeffrey Dahmer, affirmant qu’un membre de la famille a tendu la main avec les objets de la succession de Dahmer.

Les lunettes de Jeffrey Dahmer sont vendues en ligne Crédit : Alamy

Combien se vendent les lunettes de Jeffrey Dahmer ?

Le tristement célèbre tueur en série et cannibale, Jeffrey Dahmer, a été arrêté, inculpé et reconnu coupable de meurtre en 1989, mais maintenant ses biens sont à vendre.

Taylor James est le propriétaire du site en ligne Cult Collectibles qu’il a lancé au début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Il a vendu de nombreux articles depuis son domicile de Vancouver, au Canada, mais sa dernière collection en vente comprend ses lunettes.

Les lunettes de Dahmer se vendent maintenant au prix incroyable de 150 000 $ plusieurs années après que James a mis la main dessus pour la première fois.

Il a déclaré à TMZ que la gouvernante du père de Dahmer avait tendu la main et lui avait demandé de vendre les souvenirs, lui recevant une partie des bénéfices.

Les lunettes vendues auraient été portées par Dahmer jusqu’à son dernier jour en prison.

Il s’agit de la deuxième paire de lunettes Dahmer qui est vendue sur le site Web, TMZ rapportant que la première paire a été vendue à un acheteur de haut niveau pour une somme d’argent exorbitante.

Bien que les lunettes ne soient pas physiquement répertoriées sur le site Web, les personnes intéressées à les acheter peuvent le faire en contactant directement James.

Quels autres articles Jeffrey Dahmer se vendent-ils ?

James vend une pléthore de souvenirs de Dahmer, notamment de l’argenterie, des photos de famille, des œuvres d’art de l’école et des lettres qui lui ont été écrites en prison.

Meurtrier et cannibale, Dahmer a reçu des lettres de fans dévoués qui ont dit qu’ils étaient amoureux de lui.

Dahmer a été tué en prison par un autre détenu, et James a déclaré au US Sun : “Dahmer a reçu tellement de lettres qu’il n’a pas eu le temps de répondre à la plupart d’entre elles.”

Il ajouta: “[Dahmer’s] sa famille a dû en ramener beaucoup à la maison parce qu’il n’avait droit qu’à un nombre limité de lettres dans sa cellule.”

Environ un tiers des lettres que Dahmer a reçues provenaient de “fanatiques” qui prétendaient être amoureux de lui, disant : “Tu es incompris”, “Je t’aime”, “J’aimerais pouvoir être avec toi.”

James vend les lettres après la sortie du nouveau documentaire Netflix intitulé Monster: The Jeffrey Dahmer Story le 21 septembre 2022.

James a dit qu’il comprenait que les gens pourraient ne pas le soutenir ou l’approuver en vendant des souvenirs de Dahmer, et il a dit qu’il n’avait “aucun problème” avec la désapprobation des gens.

“Je ne discuterais jamais avec quelqu’un qui a été personnellement affecté par les actions de ces tueurs”, a déclaré James au US Sun.

Cependant, il a ajouté: “Netflix vient de créer la série Dahmer, et les personnes qui y ont participé gagneront plus d’argent que je n’en ferai jamais.

“Ce sont des artefacts historiques. Si ce n’est pas pour vous, ce n’est pas pour vous. Je comprends que c’est une cible controversée, mais je pense que je suis une cible plus facile pour les critiques qu’une grande entreprise comme Netflix.”

Jeffrey Dahmer a été condamné à 15 peines de prison à vie en 1992 Crédit : AFP

Quand Jeffrey Dahmer est-il mort ?

Dahmer a été tué par un détenu en 1994 alors qu’il purgeait sa peine à perpétuité en prison.

Le tueur en série a été condamné à 15 prisons à vie consécutives en 1992 et a été envoyé dans une prison de haute sécurité du Wisconsin.

Il a passé deux ans en prison avant d’être tué alors qu’il nettoyait les toilettes près du gymnase.

Rita Isbell est la sœur d’Errol Lindsey qui a été tué par Dahmer alors qu’il n’avait que 14 ans.

Elle a déclaré à l’Orlando Sentinel que pendant deux ans après l’envoi de Dahmer en prison, elle avait reçu des appels téléphoniques d’hommes qui prétendaient être des détenus de la prison.

Isbell a déclaré qu’ils lui avaient présenté leurs condoléances et promis que Dahmer serait “pris en charge”.

Elle a reçu le dernier appel environ six mois avant la mort de Dahmer, et l’appelant a dit: “Vous ne me connaissez pas. Je suis ici avec Jeffrey Dahmer. Ne vous inquiétez pas. Nous nous en occuperons.”

Dahmer avait 35 ans lorsqu’il a été tué le 28 novembre 1994.

Après sa mort, Isbell a déclaré au New York Times : “Je ne dirais pas que je voulais que ça se passe comme ça. Mais Jeffrey a déchiré ma famille.”