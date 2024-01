Combien coûtent les billets pour le Super Bowl 58 ? Voici les sièges les moins chers et les plus chers pour Las Vegas

Les prix des billets pour le Super Bowl ne sont jamais à dédaigner, et cela reste vrai pour l’itération de cette année du plus grand match de la NFL. Avant même que les vainqueurs des matchs Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs et Detroit Lions-San Francisco 49ers ne décident quelles équipes s’affronteront pour le titre de champion, les prix des billets pour le Super Bowl 58 sont déjà élevés.

Quel est le prix des billets pour le Super Bowl 58 ?

Le billet simple le moins cher actuellement disponible sur Ticketmaster est répertorié à 8 145 $, et c’est avant que les taxes et les frais ne soient également pris en compte dans le coût. Ce billet vous donnera une place directement derrière la zone des buts de l’équipe AFC dans la section 325 de l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

En revanche, le billet le plus cher actuellement répertorié sur Ticketmaster est au tarif courant de 57 500 $, le seul billet dont le prix dépasse la barre des 50 000 $. Ce prix permet d’acheter un siège dans la huitième rangée de la section C112, qui se trouve juste sur la ligne des 50 mètres de la ligne de touche de l’équipe NFC.

Bien qu’il ne s’agisse pas du calcul le plus exact ni complètement représentatif du coût moyen réel pour assister au match, en partant des prix les plus élevés et les plus bas, le coût moyen pour assister au concours s’élève à environ 32 822,50 $ – avant que les taxes et les frais ne soient pris en compte, de cours.

Le match se déroulera au stade Allegiant, qui a été présenté comme le deuxième stade le plus cher au monde avec environ 1,9 milliard de dollars, dont 750 millions de dollars auraient été supportés par les contribuables.

C’est une installation qui a été stupéfaite pour sa conception impressionnante, mais aussi pour certaines de ses lacunes, car son gazon naturel roulant n’a pas toujours été de la plus haute qualité. Les problèmes du terrain ont été remis en question lors du match à domicile de la semaine 18 des Las Raiders contre les Broncos de Denver, car la surface de jeu n’était pas dans un état optimal.

Des inquiétudes ont été soulevées à l’époque quant à savoir si cela pourrait rester un problème lorsque le Super Bowl aura lieu. Cela semble peu probable étant donné les semaines de préparation dont Las Vegas a eu besoin pour remettre le terrain dans des conditions optimales, mais le temps nous dira si c’est finalement un sujet de discussion avant le match.

Une chose est claire, cependant : les fans qui espèrent assister au match en personne devront payer un joli centime pour le faire.

Reste à savoir si ce coût vaut la peine d’être payé et dépendra de la manière dont l’acheteur apprécie l’expérience. Voir certaines des meilleures équipes de la ligue s’affronter pour remporter le plus gros prix du jeu pourrait bien en valoir le prix.

