Combien coûtent les billets à l’extérieur pour le championnat anglais ?

Comme beaucoup d’autres sports aujourd’hui, le football est une force unificatrice pour de nombreuses sociétés contemporaines. Les arènes sportives servent de « cathédrales » à une communauté, un répit du stress de la vie quotidienne.

Le championnat de la Ligue anglaise de football est le deuxième vol de football professionnel du pays, et ses fans et ses matchs sont légendaires pour leur ferveur et leur intensité. Cependant, le coût des billets à l’extérieur a fait l’objet de vives controverses et de discussions parmi les fans et les équipes.

À l’approche de la nouvelle saison, l’attention des supporters s’est à nouveau tournée vers la question de savoir comment maintenir les coûts des billets de match bas et équitables. Il est important que les équipes et les fans abordent avec soin la question de la tarification des matchs à l’extérieur du championnat EFL.

Les supporters extérieurs ajoutent plus de couleur aux stades

Les supporters à l’extérieur paient souvent plus pour les billets que les supporters à domicile, surtout si l’on considère le coût du voyage et le temps qu’ils passent à assister aux matchs. En effet, les supporters locaux ont souvent droit à des réductions sur les abonnements et les abonnements et à d’autres incitations locales.

Nous avons tous assisté à des matchs lorsque l’équipe à l’extérieur n’était qu’à moitié remplie et que l’ambiance était morte. Cela est principalement dû au fait que les supporters extérieurs sont responsables de manière disproportionnée de l’ajout de couleur et d’énergie aux stades.

Billets à l’extérieur pour chaque équipe du Championnat d’Angleterre

Le problème du prix des billets dans l’EFL a reçu plus d’attention alors que des nouvelles positives continuaient d’émerger de la Premier League et que d’autres ligues, comme la Ligue 1 en France, ont institué des plafonds de prix. Les fans à l’extérieur paient actuellement certains des prix les plus élevés au monde pour voir des matchs du championnat.

Même s’il semble que la saison précédente vient de se terminer, l’EFL a déjà révélé son calendrier pour la saison 2023-24. Il existe une large gamme de prix des billets à l’extérieur pour les adultes dans le championnat, mais vous trouverez ci-dessous une estimation approximative basée sur les données collectées sur le site Web de chaque club.

Équipe à domicile Prix ​​du billet aller Ville de Birmingham 38,3 $ Blackburn Rovers 32 $ Ville de Bristol 38,3 $ Ville de Cardiff 27 $ Ville de Coventry 44,7 $ Ville de Huddersfield 32 $ Ville de Hull 30,6 $ Ville d’Ipswich 40,8 $ Leeds United 38,3 $ La ville de Leicester 44,7 $ Middlesbrough 40,8 $ Millwall 44,7 $ Ville de Norwich 40 $ Preston NE 38,2 $ RPQ 44,7 $ Rotherham United 34,4 $ Ville de Stoke 32 $ Southampton 38,3 $ Ville de Swansea 40,8 $ Sunderland 40,8 $ Watford 44,7 $ West Bromwich 35,7 $

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité