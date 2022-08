Combien coûte un voyage à temps plein ? Voici ce qu’un couple paie

Le couple, s’adressant à CNBC par vidéo depuis Dubaï, a déclaré s’être rencontré via l’application de voyage Couchsurfing, qui relie les voyageurs en solo. Karpitskaya, 31 ans, et hôtesse de l’air à l’époque, était clouée au sol à Pékin depuis deux jours en raison de problèmes mécaniques sur son vol de retour.

Karpitskaya est retournée en Asie, et le deuxième rendez-vous du couple était une “aventure folle d’un mois” à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines, a déclaré Tyminas, 29 ans.

Ernestas Tyminas et Darina Karpitskaya ont emmené son chien, Cosmo, dans 26 des plus de 40 pays qu’ils ont visités ensemble, a déclaré Tyminas. Cosmo est un excellent outil de réseautage, a ajouté Karpitskaya : “Nous rencontrons beaucoup de gens qui promènent leur chien.”

Au début, ils dépensaient entre 1 000 et 2 000 dollars par mois – le tout grâce à leurs économies – en séjournant dans des logements bon marché, en cuisinant à la maison et en recherchant des activités gratuites, a déclaré Tyminas.

Tyminas a déclaré que le couple est resté plus longtemps en Roumanie parce que “nous avons vu à quel point les gens sont gentils… combien ils ont à offrir. Parfois, vous Googlez et vous vous dites : “Il n’y a rien à faire ici”, puis vous y arrivez et [realize] c’est seulement parce que personne ne voyage ici.”

Au cours des six derniers mois, le couple a déclaré avoir dépensé en moyenne 4 000 dollars par mois. Plus de la moitié va à l’hébergement, qui varie selon le lieu – de 3 100 dollars par mois à Dubaï à 1 500 dollars à Lisbonne, au Portugal, ont-ils déclaré. Ils limitent les séjours dans des endroits chers, comme la Suisse, à pas plus d’une semaine, ont-ils déclaré.

Le couple a déclaré à CNBC qu’il voyageait toujours modestement – ​​pas d’hôtels cinq étoiles – et qu’il cuisinait toujours la plupart des repas à la maison. Mais ils dépensent plus pour les activités qu’ils filment pour leur chaîne YouTube Voyages en équipe de rêve — une autre entreprise “complètement autodidacte”, disaient-ils.

Une façon d’économiser de l’argent consiste à réserver des séjours d’un mois sur Airbnb, ce qui réduit les tarifs moyens par nuit et réduit les frais de service et de nettoyage, a déclaré Tyminas. Mais même lorsqu’ils ont rebondi d’un endroit à l’autre pour visiter les marchés de Noël européens l’année dernière, ils ont quand même fini par payer environ 2 500 dollars ce mois-là, a-t-il déclaré.

Une vie de voyages constants n’est pas que du plaisir et des jeux, ont-ils déclaré.

Ils rencontrent des Airbnb sales et des hôtes qui annulent les réservations à la dernière minute. Ils se sont également fait voler leur équipement photo et leurs vêtements à deux reprises – une fois au Mexique et plus récemment en France – ainsi qu’une tentative de vol de leurs effets personnels dans leur voiture à Barcelone, alors qu’ils étaient assis dedans.

Ils ont également pensé à s’installer lorsqu’ils ont trouvé un endroit qu’ils aiment vraiment, comme les plages du Portugal ou de la Côte d’Azur, a déclaré Tyminas.

“Mais ensuite … nous conduisons ailleurs et nous pensons que cet endroit est tout aussi bien”, a-t-il déclaré.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, occupant rapidement la région de Kherson où vivent les parents de Karpitskaya, Tyminas a envoyé un e-mail à CNBC pour dire qu’ils avaient cessé de voyager pour le moment.