Combien coûte un gallon d’essence dans chaque État américain

Mais cela ne signifie pas que les conducteurs de tous les États sont encore en dessous du seuil de 5 $. Les Hawaïens paient actuellement le plus pour l’essence, qui s’élève en moyenne à 5,39 $ le gallon dans leur état. En Californie, le prix actuel d’un gallon d’essence est de 5,38 $, bien qu’il soit en baisse par rapport à plus de 6 $ il y a un mois.

Au cours de la semaine dernière, le Colorado, l’Arizona, l’Illinois, le Maine, l’Ohio, le Kansas et la Virginie-Occidentale ont connu les plus fortes baisses de prix, d’une valeur de 18 cents le gallon ou plus, selon AAA.

Voici un aperçu de la gamme de prix, par état: