Combien coûte un gallon d’essence dans chaque État américain

Les voyageurs bénéficient d’un peu de répit pendant les vacances de Thanksgiving, puisque les prix de l’essence ont chuté de 16 cents la semaine dernière, portant le prix moyen d’un gallon aux États-Unis à 3,61 $.

C’est bien en deçà du pic estival de plus de 5 $ pour un gallon d’essence ordinaire, bien que mercredi, les prix soient encore 21 cents plus élevés qu’il y a un an, selon l’American Automobile Association (AAA).

Il s’agit également de la moyenne nationale la plus élevée pendant Thanksgiving depuis 2000, lorsque AAA a commencé à suivre les prix moyens de l’essence aux États-Unis.

“Action de grâces [gas prices] sera d’environ un dollar de plus par gallon qu’avant la pandémie 2019. Cependant, nous pouvons être reconnaissants que les prix de l’essence évoluent dans la bonne direction pour l’instant », a déclaré le porte-parole de l’AAA, Andrew Gross.

Voici un aperçu du prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire dans chaque État américain.