Combien coûte un contrat max ?

Le salaire, les contrats et l’écart de rémunération sont un sujet omniprésent dans les discussions de la WNBA. Que gagneront les meilleurs joueurs avec un contrat WNBA max cette saison ?

L’agence libre de la WNBA commence le 21 janvier lorsque les joueurs et les équipes peuvent commencer à négocier de nouveaux contrats. Ces accords peuvent être finalisés à partir du 1er février. Certains des meilleurs et des plus brillants joueurs de la ligue sont sur le marché cette année et plusieurs contrats importants pourraient être en jeu.

Combien coûte un contrat WNBA max ?

Les CBA actuelle de la WNBA, qui est entré en vigueur en 2020 et durera jusqu’en 2027, fixe deux niveaux de salaire contractuel maximum pour chaque saison. Le salaire maximum de base pour chaque saison est de :

2023 : 202 154 $

2024 : 208 219 $

2025 : 214 466 $

2026 : 220 900 $

2027 : 227 577 $

Le niveau supérieur, le supermax, est le suivant :

2023 : 234 936 $

2024 : 241 984 $

2025 : 249 244 $

2026 : 256 721 $

2027 : 264 423 $

Comment un joueur se qualifie-t-il pour un contact max WNBA ?

Tout joueur est éligible pour un contrat max. Un contrat supermax n’est ouvert qu’aux joueurs qui signent une prolongation de leur contrat à l’échelle des recrues (aidant à inciter les jeunes stars à rester avec l’équipe qui les a repêchés) ou à être un vétéran avec cinq ans ou plus d’expérience et re-signer avec la même équipe (aider les équipes à conserver leurs étoiles).

Quels joueurs de la WNBA ont déjà un contrat max ?

Seuls quatre joueurs – DeWanna Bonner, Elena Delle Donne, Skylar Diggins-Smith et Natasha Howard – seront sous contrat supermax pour la saison prochaine.

Quels joueurs de la WNBA pourraient signer un contrat max cette intersaison ?

Breanna Stewart, Courtney Vandersloot, Nneka Ogwumike, Briona Jones et Diana Taurasi sont toutes éligibles pour des contrats max et pourraient théoriquement être de bonnes candidates. Cependant, ils devraient tous signer à nouveau avec leurs équipes actuelles pour des accords supermax et c’est loin d’être une certitude, en particulier pour Stewart.

Qui est le joueur WNBA le mieux payé ?

Il reste à voir pour quoi les agents libres actuels vont signer, mais pour le moment Bonner, Delle Donne et Diggins-Smith seront les joueurs les mieux payés pour la saison prochaine.