Combien coûte l’inactivité physique au Canada?

Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé indique que les coûts annuels des soins de santé découlant du manque d’activité physique ont atteint 27 milliards de dollars américains dans le monde et 421 millions de dollars américains au Canada.

Le rapport sur la situation mondiale de l’activité physique, publié par l’OMS mercredi, a examiné ce que 194 pays du monde ont fait pour améliorer les niveaux d’activité physique, ainsi que les coûts et les conséquences de ne pas résoudre ce problème.

Ne pas faire suffisamment d’activité physique augmente le risque de développer des maladies évitables, telles que le diabète et certains cancers, en plus d’une détérioration de la santé mentale. L’OMS estime que près de 500 millions de personnes dans le monde développeront de nouveaux cas de maladies cardiaques, d’obésité, de diabète ou d’autres maladies non transmissibles attribuables à des modes de vie sédentaires entre 2020 et 2030.

Selon la trajectoire actuelle, les coûts des soins de santé dus à de moins bons résultats en matière de santé mentale et aux maladies liées à l’inactivité physique devraient atteindre 300 milliards de dollars d’ici 2030, soit 27 milliards de dollars par an, selon l’OMS. La part du Canada de ces coûts devrait totaliser 4,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 ou 421 millions de dollars américains par année.

Ces estimations ne tiennent compte que des coûts directs des soins de santé résultant de l’inactivité physique, et l’OMS note que les coûts économiques pourraient être encore plus élevés, compte tenu de la perte de productivité.

“Nous avons besoin que davantage de pays intensifient la mise en œuvre de politiques visant à aider les gens à être plus actifs grâce à la marche, au vélo, au sport et à d’autres activités physiques”, a déclaré mercredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué de presse. “Les avantages sont énormes, non seulement pour la santé physique et mentale des individus, mais aussi pour les sociétés, les environnements et les économies.”

L’OMS recommande aux adultes de consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité physique aérobique d’intensité modérée associée à des activités de renforcement musculaire pendant au moins deux jours par semaine. Les enfants devraient faire au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse par semaine, recommande l’OMS.

Mais dans le monde, 27,5 % des adultes et 81 % des enfants âgés de 11 à 17 ans ne font pas la quantité d’activité physique recommandée, selon le rapport. Les niveaux d’inactivité sont les plus élevés dans les pays à revenu élevé.

Au Canada, selon le rapport, 26 % des hommes et 31 % des femmes âgés de 18 ans et plus ne font pas le nombre d’heures d’activité physique recommandé. De plus, 71 % des garçons canadiens âgés de 11 à 17 ans et 82 % des filles n’atteignent pas le minimum.

De même, un rapport de ParticipACTION plus tôt ce mois-ci a également attribué au Canada un « D » en ce qui concerne l’activité physique des jeunes. Son rapport a révélé que seulement 28% des enfants âgés de 5 à 17 ans faisaient suffisamment d’activité physique par semaine, tout en notant que la plupart des programmes sportifs et récréatifs avaient été annulés en raison des mesures de santé COVID-19.

Dans le monde, moins de 40 % des pays ont des politiques nationales d’activité physique qui sont opérationnelles. L’évaluation du Canada par l’OMS a noté que le pays dispose de politiques globales conçues pour stimuler l’activité physique, telles que des lignes directrices nationales et une surveillance de l’activité physique, ainsi qu’une politique nationale d’activité physique.

Cependant, selon l’OMS, assurer une activité physique adéquate comprend le développement d’environnements qui favorisent la marche, le vélo et le transport en commun plutôt que la conduite automobile. Le rapport a révélé que les normes de conception des rues du Canada ne respectent pas les meilleures pratiques lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Le Canada, ainsi que 42 % des pays du monde, n’a pas non plus de politique nationale sur la marche et le vélo.

“Les faibles niveaux de législation sur les meilleures pratiques combinés à l’absence de normes de conception des routes présentent des risques accrus pour les personnes qui marchent et font du vélo dans ces communautés locales”, indique le rapport.

L’OMS espère voir une baisse de 15% de l’inactivité physique d’ici 2030 et affirme que les gouvernements du monde entier ont besoin d’une meilleure collecte de données et d’un meilleur suivi de l’activité physique. L’agence appelle également les pays à accroître leur plaidoyer sur la forme physique et l’exercice et à s’assurer que leurs engagements politiques nationaux sur l’activité physique sont entièrement financés.