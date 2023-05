En 2023, la Major League Soccer a innové dans la diffusion sportive avec l’introduction du MLS Season Pass. Mais combien coûte le Season Pass MLS d’Apple TV ?

Un certain nombre de matchs tout au long de la saison sont toujours diffusés sur les réseaux de télévision nationaux traditionnels de FOX. Mais la ligue a largement abandonné les anciennes méthodes et s’est mise à fond sur le streaming. En partenariat avec Apple TV, MLS Season Pass permet aux abonnés d’accéder à toutes les saisons régulières, séries éliminatoires et matchs de la Coupe des ligues de la MLS, sans interruption ni restriction.

Le service comprend également un spectacle complet (MLS 360) et une sélection de jeux de la ligue MLS NEXT Pro de la division 3 et des compétitions MLS NEXT pour les jeunes. De plus, du contenu vidéo exclusif de chaque équipe est disponible via le Season Pass MLS.

Une sélection de jeux tout au long de la saison est présentée gratuitement aux abonnés Apple TV + existants, et certains autres sont entièrement gratuits sur l’application Apple TV.

Mais que vous soyez un fan occasionnel ou un supporter inconditionnel, MLS Season Pass est le seul moyen de voir chaque jeu. Alors, quel impact cela aura-t-il sur votre portefeuille ?

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Décomposer le coût du Season Pass MLS

Tout d’abord, alors que le service est accessible via Apple TV, il est *pas* inclus dans le cadre d’un abonnement Apple TV+. Ce service de streaming, avec des films et des émissions tels que Ted Lasso, est un coût distinct. Mais vous n’êtes pas obligé de vous abonner à Apple TV+ (6,99 $/mois) pour avoir accès au Season Pass MLS. Cependant, les abonnés aux deux bénéficient d’une réduction.

Voici le récapitulatif des différentes manières d’y accéder, et le coût de chacune :

Détenteurs de billets de saison MLS :

Vous avez des billets de saison pour votre équipe MLS locale? Si oui, bonne nouvelle. L’abonnement de saison MLS est gratuit pour chaque compte d’abonnement de saison complète. Vous obtenez un abonnement au service sans frais supplémentaires.

Abonnés Apple TV+ :

Si vous avez déjà payé pour regarder Ted Lasso, Pour toute l’humanitéou d’autres programmes Apple TV+, vous pouvez économiser quelques dollars en ajoutant le Season Pass MLS.

Un abonnement au Season Pass vous coûtera 12,99 $ / mois, ou vous pouvez économiser davantage en achetant toute la saison en une seule fois pour 79 $.

Actuellement, vous pouvez obtenir un abonnement gratuit de 3 mois à Apple TV+ si vous achetez un appareil Apple. Le prix standard d’Apple TV+, après un essai gratuit de 7 jours, est de 6,99 $/mois. De plus, des forfaits « Apple One » sont disponibles qui incluent Apple TV + ainsi que d’autres services tels que le stockage iCould, Apple Music, etc. Ces plans commencent à 16,95 $/mois, donc si vous êtes un utilisateur expérimenté d’Apple, le forfait pourrait être une option intelligente pour économiser quelques dollars de plus.

Passe de saison MLS uniquement :

Si vous n’êtes pas détenteur d’abonnement ou abonné Apple TV+, vous paierez le plus. Le coût mensuel autonome est de 14,99 $/mois, ou 99 $ pour toute la saison.

Alors voilà. Vous n’êtes toujours pas prêt à franchir le pas et vous avez des questions sur le Season Pass MLS ? Consultez notre FAQ ou laissez un commentaire ci-dessous !