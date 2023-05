Combien coûte le Royaume-Uni pour accueillir le concours Eurovision de la chanson

Le Royaume-Uni accueillera le 67e Concours Eurovision de la chanson le 13 mai. Célébré et usurpé par des publics du monde entier, le plus grand concours de chant au monde est devenu une sorte d’institution culturelle au cours des sept décennies qui ont suivi son lancement. Mais derrière les performances audacieuses et les tenues encore plus farfelues, le concours annuel est aussi perçu comme un véhicule de pouvoir politique et économique. En 2023, c’est plus que jamais le cas. Avec la guerre en cours en Ukraine (vainqueur de 2022), les tâches d’accueil ont été assumées par la Grande-Bretagne, deuxième, et la Russie a été expulsée du concours. La hausse des coûts a incité certains pays à tirer leur révérence avant même que la compétition n’ait commencé. Alors, quel est le coût du concours – et en vaut-il la peine ?

Qu’est-ce que le concours Eurovision de la chanson ?

Organisé pour la première fois à Lugano, en Suisse, en 1956, le Concours Eurovision de la chanson a été imaginé par l’Union Européenne de Radio-Télévisionune alliance de radiodiffuseurs publics, comme un moyen de célébrer la culture et l’unité d’une Europe d’après-guerre nouvellement définie. Bien que l’UER affirme que l’Eurovision est apolitique, l’intersection du concours avec les relations européennes a été notée.

Le Royaume-Uni accueille la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson en 2023, alors que la guerre se poursuit en Ukraine, vainqueurs de 2022. Pierre Byrne | Images Pa | Getty Images

« Chaque année, sur la scène de l’Eurovision, nous avons vu des messages politiques et sociaux projetés à travers les chansons, à travers les performances des artistes », a déclaré Dean Vuletic, historien de l’Europe contemporaine à l’Université de Vienne et auteur de « Postwar Europe and the European Concours de chansons. » « C’est pourquoi les gens aiment regarder l’Eurovision car c’est toujours le reflet de l’air du temps politique en Europe », a-t-il ajouté. Au cours des décennies qui ont suivi sa création, le concours s’est considérablement développé, incorporant même des pays non européens comme l’Australie. Pourtant cela reste un coproduction entre les radiodiffuseurs publics de l’UERtous les pays participants – généralement environ 40 – payant des frais pour participer.

Combien coûte l’Eurovision ?

Les plus grandes économies européennes – l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et l’Espagne, autrement connues sous le nom de Big Five – payer le plus, basé sur le « principe de solidarité » de l’UER, qui stipule que les épaules les plus fortes doivent « porter le plus de poids ». Ils se qualifient également automatiquement pour la finale. D’autres pays contribuent ensuite des montants variables au pot, qui ces dernières années a totalisé environ 7 millions de dollars. Mais avec des pressions inflationnistes pesant lourdement sur l’Europe en 2023, ces frais ont été jugés trop élevés pour certains, la Bulgarie, le Monténégro et la Macédoine du Nord se retirant de l’événement de cette année. pour des raisons financières.

Le tourisme à Liverpool représente 47 % de notre économie. Ce n’est donc pas de la nourriture pour poulets pour nous. Claire McColgan directeur de la culture au conseil municipal de Liverpool

Pourtant, le coût principal de la tenue du concours est assumé par le pays hôte – généralement le gagnant de l’année précédente – dont la responsabilité est de mettre en place un spectacle mémorable. Ces sommes ont considérablement varié au fil des ans, certains pays étant plus ouverts que d’autres. En 2013, la ville suédoise de Malmö aurait été fière d’accueillir son événement pendant environ 20 millions de dollars. C’est bien en dessous du 42 millions de dollars dépensé par Moscou en 2009, soit environ 30 millions de dollars versé par Düsseldorf en 2011, et le 54 millions de dollars servi par Copenhague en 2014. Mais la couronne de l’Eurovision la plus chère à ce jour est détenue par la capitale de l’Azerbaïdjan, Bakou, qui en 2012 a dépensé entre un énorme 64 millions de dollars et 76 millions de dollars sur l’événement seul – sans parler des 100 millions de dollars qu’il a dépensés pour un nouveau stade pour l’accueillir.

Un défi économique pour le Royaume-Uni

En 2023, le Royaume-Uni devrait dépenser jusqu’à 30 millions de dollars pour organiser le concours, alors que l’hôte Liverpool cherche à refléter la culture ukrainienne tout en présentant le meilleur de la musique et de la créativité britanniques. En tant que diffuseur hôte, la BBC paiera l’essentiel de la facture – environ 10 à 21 millions de dollars – tandis que le gouvernement britannique a déclaré qu’il contribuerait 12 millions de dollars. Ce le budget est gonflé par les ventes de billets, les accords de parrainage et les revenus des plateformes en ligne. Pendant ce temps, les autorités locales de Liverpool dépenseront encore 5 millions de dollarsen grande partie sur des événements en dehors de l’arène. « La culture est vraiment importante pour ce pays, et la façon dont nous présentons notre culture et notre identité à l’échelle internationale est extrêmement importante. Le tourisme à Liverpool représente 47 % de notre économie. Ce n’est donc pas de la nourriture pour poulets pour nous, c’est vraiment, vraiment important », a déclaré Claire McColgan, directrice de la culture au conseil municipal de Liverpool.

Le chanteur Sam Ryder a porté le Royaume-Uni à la deuxième place en 2022 avec sa chanson « Space Man », mettant fin à une longue série de mauvaises performances pour le pays. Marco Bertorello | AFP | Getty Images

L’événement survient à un moment difficile pour l’économie britannique, qui peine à suivre le rythme de ses voisins européens dans un contexte d’inflation galopante et de faible croissance économique. En 2022, le Royaume-Uni était la seule grande économie à ne pas retrouver ses taux de croissance d’avant la pandémie, enregistrant plutôt une contraction. En 2023, il devrait encore diminuer de 0,3 %. Cela survient également alors que la BBC subit des coupes importantes et tente de brancher un Un trou de 1,4 milliard de livres sterling dans ses finances après que le gouvernement a gelé les frais de licence. « Nous avons rarement eu l’occasion d’organiser l’Eurovision, mais c’est notre moment. Nous étions évidemment très, très honorés de le prendre au nom de l’Ukraine, et j’espère que c’est une excellente occasion de montrer ce que la BBC fait vraiment bien », a déclaré Martin. Green, directeur général de BBC Eurovision 2023. « Nous publierons probablement un chiffre complet lorsque nous aurons terminé », a-t-il ajouté à propos du budget de la BBC. « C’est une fête mobile en ce moment et nous sommes en plein milieu. »

Qu’est-ce que la Grande-Bretagne a à gagner ?

Avec toutes ces dépenses, pourquoi le Royaume-Uni voudrait-il accueillir l’événement, surtout après avoir obtenu de mauvais résultats ou avoir reçu les points nuls redoutés tant de fois ces dernières années ? D’une part, la compétition peut être une excellente publicité pour la ville hôte – et le pays – qui peut durer bien après la fin de la fête. En 2019, l’événement de Tel Aviv a dépassé 180 millions de téléspectateurs sur plus de 40 marchés et des millions d’autres en ligne. « C’est quelque chose que les pays mettent sur leur CV lorsqu’ils aspirent à accueillir des événements comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde », a déclaré Vuletic. « Pensez à la Russie : elle a accueilli l’Eurovision en 2009, puis les Jeux olympiques d’hiver à Sotchi et la Coupe du monde de football. »

C’est quelque chose que les pays mettent sur leur CV lorsqu’ils aspirent à accueillir des événements comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde. Dean Vulétique historien de l’Europe contemporaine à l’Université de Vienne

Cela peut également attirer les dépenses touristiques et stimuler l’économie locale. L’hôte de 2022, Turin, une ville du nord de l’Italie, a dépensé environ 11 millions de dollars pour organiser l’événement, mais a déclaré qu’il avait récupéré cet argent sept fois plus par le tourisme. James Bates, directeur général de Maray Restaurants à Liverpool, a déclaré qu’il prévoyait une augmentation de 50% des activités pendant le seul événement. « Les gens parlent de l’effet d’entraînement, et nous l’avons certainement vu en 2008, lorsque nous étions capitale de la culture. La ville parle de l’augmentation du nombre de visiteurs comme similaire à [that]ce qui a en quelque sorte transformé la ville », a-t-il déclaré. « Le conseil municipal de Liverpool a investi 2 millions de livres sterling et en six semaines, nous avons apporté 15 millions de livres sterling d’investissement réel en espèces pour nous aider à organiser cette brillante compétition. Mais l’impact économique est plus important que cela », a déclaré McColgan. « Nous avons estimé l’impact économique, je pense, à 22 millions de livres sterling. Je pense que cela va complètement dépasser cela, car le nombre de visiteurs a dépassé cela le premier jour. »

Une déclaration de solidarité

L’événement joue également un rôle important dans la mise en valeur du soft power d’un pays, à travers les arts et la culture, ce que le Royaume-Uni et l’Ukraine sont impatients de faire. « Nous pouvons montrer au monde notre courage, notre bravoure, notre force et inspirer tous les peuples à être comme les Ukrainiens, à être unis, à être forts, à se battre pour votre liberté, à se battre pour votre terre et pour vos familles », a déclaré le participant ukrainien en 2023. , Tvorchi. « Ce côté doux et cette promotion de UK PLC à l’international font que l’investissement en vaut la peine », a ajouté Green de la BBC.

Le duo électro-pop Tvorchi représente l’Ukraine au Concours Eurovision de la chanson 2023. Anthony Devlin | Getty Images Divertissement | Getty Images