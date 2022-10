Combien coûte l’ascension du mont Everest et des sept sommets

Vivian James Rigney n’est pas un voyageur occasionnel. Le coach exécutif et conférencier a visité plus de 80 pays et a vécu sur trois continents. Il a également escaladé les plus hautes montagnes des sept continents, les soi-disant sept sommets. C’est un exploit qui lui a pris 14 ans – un, estime-t-il, que moins de 1 000 personnes ont accompli. Et il l’a fait en dépit d’être “terrifié par les hauteurs”, a-t-il déclaré. Dans une interview avec CNBC Travel, Rigney a parlé de ce qu’il a appris – et combien cela lui a coûté – pour atteindre certains des points les plus élevés de la planète.

Le coût de la montée

Rigney estime qu’il a payé entre 170 000 et 180 000 dollars pour gravir les sept sommets, a-t-il déclaré. “L’Everest est, de loin, le plus cher”, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait payé environ 80 000 dollars lorsqu’il l’a escaladé en 2010. “Vous devez économiser et construire un plan”, a-t-il déclaré. “C’est pour ça que ça m’a pris des années. J’ai commencé, puis j’ai fait une école de commerce, tout mon argent y est allé, puis j’ai recommencé, j’ai trouvé un nouveau boulot… Petit à petit, je m’en suis sorti petit à petit.”

Mais il y a un autre coût – le temps passé hors du travail, a déclaré Rigney. Heureusement, il a déclaré que ses employeurs soutenaient ses objectifs. “Si vous avez un bon employeur… il peut voir [personal goals] comme quelque chose qui peut aider à remonter le moral de l’entreprise », a-t-il déclaré.

De “facile” à “atrocement douloureux”

En plus des coûts, les Seven Summits varient considérablement en termes de difficulté d’escalade, a déclaré Rigney. Il a déclaré que le mont Kilimandjaro en Afrique est “facile”, le qualifiant de “techniquement pas difficile du tout”. Mais il est assez haut pour ressentir le mal de l’altitude, a-t-il dit, ce qui empêche certains alpinistes d’atteindre le sommet. Le Kilimandjaro peut être escaladé en une semaine, a-t-il dit. Le massif de Vinson en Antarctique peut prendre deux semaines – “si vous avez de la chance” – et le Denali en Amérique du Nord de trois à quatre semaines. Mais le mont Everest est une “opération logistique massive” qui prend environ deux mois, a-t-il déclaré. C’est de loin la montée la plus difficile et la plus dangereuse, a-t-il dit, qualifiant l’expérience d'”atrocement douloureuse”. “Chaque cellule de votre corps dit que vous ne devriez pas être ici”, a-t-il déclaré. “Votre intuition devient folle.”

Rigney a escaladé le mont Everest pendant environ quatre à cinq heures par jour. Le reste du temps, “vous récupérez seul dans votre tente… pas d’appareils, pas d’internet… rien.” Avec l’aimable autorisation de Inside Us LLC

Il a dit qu’il était arrivé “gonflé et en pleine forme”. Malgré la consommation de 7 000 à 8 000 calories par jour – principalement des pommes de terre, des pâtes et des aliments secs – il a déclaré avoir perdu 20 livres lors de l’ascension de l’Everest. Rester au chaud demande une énorme quantité d’énergie, a-t-il déclaré. Tout se fige, dit-il, y compris les écrans LCD des caméras. “Nous avons ce que nous appelons un sac pipi. Vous faites pipi dans ce sac, vous le scellez et vous le mettez dans le sac de couchage avec vous parce qu’il fait chaud.” Il n’y a que trois à cinq jours dans la saison d’escalade pour atteindre le sommet de l’Everest. S’ils le font, c’est une victoire rapide, a déclaré Rigney. “Les gens ne traînent pas au sommet pendant des heures”, a-t-il déclaré. “Vous descendez de la montagne aussi vite que vous le pouvez.”

De l’escalade au coaching

Rigney est maintenant un coach exécutif et un conférencier, enseignant aux dirigeants d’entreprise les leçons qu’il a apprises en se poussant, mentalement et physiquement, à la limite. Il est également l’auteur de “Naked at the Knife’s Edge”, un livre sur la façon dont il a utilisé certains des moments les plus déchirants de son ascension de l’Everest pour réussir professionnellement.

Les grimpeurs ne restent pas longtemps une fois qu’ils ont atteint le sommet du mont Everest, a déclaré Rigney. “Vous descendez de la montagne aussi vite que vous le pouvez.” Avec l’aimable autorisation de Inside Us LLC

Il a dit qu’il aidait “les surperformants… [with] des tonnes sur leur esprit ” atteindre l’équilibre et casser les habitudes ” qui nous entraînent … comme si nous étions sur un tapis roulant. Par exemple, la peur – qu’il s’agisse de parler en public ou de sa propre peur des hauteurs – peut être surmontée en utilisant des astuces de l’esprit, a-t-il déclaré. Et les dirigeants doivent apprendre à accepter les choses qui échappent à leur contrôle, qu’il s’agisse d’une blessure ou d’une pandémie, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il riait encore lorsqu’il pensait arriver dans un petit hangar d’avions à Katmandou une heure avant son vol prévu pour les contreforts de l’Himalaya.

Après avoir gravi les “Sept sommets”, Rigney a déclaré qu’il choisissait délibérément des expériences de voyage moins risquées. Il a dit qu’il y a plusieurs années, il s’est trouvé un passe-temps à la fois stimulant et amusant : la plongée sous-marine. Avec l’aimable autorisation de Inside Us LLC