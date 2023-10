Combien coûte Internet par mois ? (Données 2023)

Le coût du Wi-Fi est de plus en plus une dépense nécessaire. Et comme les consommateurs disposent d’un nombre croissant d’options Internet à domicile, ils ont également la possibilité de rechercher le meilleur Internet et le plus abordable qui leur soit disponible. De nombreux fournisseurs de services Internet (FAI) regroupent également des services similaires, offrant ainsi des économies sur des éléments tels que les services de téléphonie mobile, le Wi-Fi et la télévision par câble.

Spectre un est l’un de ces forfaits, et c’est un excellent choix si vous souhaitez économiser de l’argent tout en bénéficiant à la fois d’un accès Internet domestique rapide et d’un service de téléphonie mobile sans friction. Voici ce qu’il faut savoir sur le coût Internet mensuel et comment réduire votre facture en regroupant plusieurs services réseau.

Combien coûte Internet avec Wi-Fi par mois ?



Le coût moyen d’Internet aux États-Unis est de 74,99 $ par mois, selon une étude de novembre 2022. Analyse des rapports des consommateurs (CR) de plus de 22 000 factures Internet à domicile, y compris les foyers équipés du Wi-Fi. CR a constaté que plus de la moitié des ménages américains paient entre 60 et 90 dollars par mois pour leur service Internet à domicile.

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans votre coût Internet mensuel, notamment la vitesse, la consommation de données, les promotions et les services supplémentaires tels que la téléphonie mobile ou la télévision par câble.

Spectre

Facteurs de coût Internet

Examinons de plus près les facteurs qui affectent les prix d’Internet et pourquoi vous pourriez envisager de regrouper l’Internet domestique avec les services de téléphonie mobile.

Type d’Internet



Câble, satellite, câble à fibre optique, DSL : ce sont tous différents types de connexions et de services Internet à domicile, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. De manière générale, les services Internet par câble et DSL, tels que Spectrum Internet, sont plus abordables que le câble par satellite ou à fibre optique.

Pensez également à regrouper le service mobile dans le cadre de vos besoins de connectivité. Bien que cela puisse augmenter votre facture au début, si vous considérez les économies associées à l’annulation de votre opérateur de téléphonie mobile distinct, vous paierez globalement moins. Certains FAI, comme Spectrum, regroupent le mobile avec l’Internet domestique, ce qui permet d’économiser plus facilement de l’argent sur votre facture globale de connectivité pour vous aider à couvrir les coûts.

Par exemple, la société Spectre un Le forfait intègre l’Internet domestique avec Unlimited Spectrum Mobile™ et Advanced WiFi, vous offrant une connectivité sans fil à la maison et en déplacement, sans parler des économies liées au regroupement de ces services. Avec Spectrevous pouvez obtenir jusqu’à 10 lignes Spectrum Mobile, y compris des smartphones, des tablettes et des montres intelligentes, pour une valeur encore plus élevée.

Vitesse



Les vitesses de chargement et de téléchargement ont un impact sur les performances ainsi que sur le prix. Certains FAI ralentissent ou limitent les données pendant les périodes de pointe, mais d’autres, comme Spectrum, ne le font pas. Et la plupart des vitesses de téléchargement ne correspondent pas réellement à ce qui est annoncé. En fait, de nombreux forfaits premium promettent 940 à 1 200 Mbps mais n’offrent qu’une moyenne de 360 ​​à 373 Mbps, selon CR.

Les vitesses de haut niveau se sont améliorées de plus de 127 % depuis 2015, selon la Broadband Association, et le prix par Mbps a chuté de 98 % entre 2000 et 2020, selon une étude. analyse par la NCTA en utilisant les données de l’enquête sur les taux urbains de la FCC.

En ce qui concerne l’Internet domestique, Spectre propose trois niveaux de vitesse différents. Son forfait Internet de départ est doté d’une vitesse de téléchargement de 300 Mbps, ce qui constitue une excellente vitesse de départ pour les besoins de base de la famille. Spectrum propose également des forfaits avec des vitesses de téléchargement de 500 Mbps et 1 Gbps. En comparaison, les forfaits d’autres fournisseurs d’accès Internet par câble démarrent à des vitesses de 100 Mbps ou moins, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances de vos appareils connectés.

Attribution de données



Au-delà de la vitesse réelle, vous devrez également tenir compte de la quantité de données que vous obtenez. Certains FAI plafonnent les données mensuelles et limitent les vitesses une fois que vous atteignez le seuil. Recherchez des options de données illimitées lorsque cela est possible. Spectrum Internet est un fournisseur qui ne limite pas les données.

Selon CR, le coût moyen des données illimitées est de 49,99 $ supplémentaires par mois, tandis que le forfait de lancement de Spectrum est de 49,99 $ pour l’Internet résidentiel, le Wi-Fi avancé et le mobile illimité pour les 12 premiers mois. Étant donné que les forfaits Internet résidentiels de Spectrum n’ont pas de limite de données, vous pouvez télécharger autant que vous le souhaitez sans payer de frais supplémentaires. Spectrum Mobile propose également des forfaits de données illimités, et tous ses forfaits mobiles offrent un accès à la 5G dans tout le pays sans frais supplémentaires, ainsi que des appels et des SMS illimités.

Emplacement



Bien qu’il y ait plus de 2 800 FAI aux États-Unis à ce jour, ils ne sont pas tous disponibles dans tout le pays. En fait, presque aucun n’est disponible partout.

Plus votre emplacement est rural, moins vous aurez probablement le choix entre des fournisseurs, ce qui pourrait signifier que vous devrez également payer plus. Les consommateurs des marchés comptant au moins trois FAI paient 5 $ de moins par mois que les personnes résidant dans des régions n’ayant qu’un ou deux fournisseurs parmi lesquels choisir.

Utilisez un outil de recherche de disponibilité de FAI pour voir avec quoi vous travaillez. Spectrum, par exemple, est le deuxième plus grand FAI par câble, avec une haute disponibilité sur certains des principaux marchés du pays, notamment New York, Charlotte, Cleveland, Dallas et Los Angeles. Les clients Spectrum bénéficient également d’un accès gratuit à son réseau national de points d’accès Wi-Fi.

Pas dans une zone métropolitaine ? Pas de problème : Spectrum a récemment été nommé fournisseur d’Internet n°1 dans les zones rurales, et l’accès au haut débit en milieu rural se développe rapidement grâce à la Fonds pour les opportunités numériques ruralesune initiative nationale de la FCC.

Promotions



Les réductions et les promotions sont monnaie courante lorsqu’il s’agit d’Internet à domicile. Vous trouverez souvent des offres de lancement pour les nouveaux clients ou des offres groupées pour plusieurs types de services dans un seul tarif mensuel. En règle générale, vous pouvez trouver des réductions d’une valeur de 10 à 50 dollars par mois, selon CR.

Pour connaître des tarifs spéciaux, consultez le site Web du fournisseur ou effectuez une recherche sur Google. Par exemple, une recherche sur « Offres Spectrum » ou « Promotions Spectrum » vous mènera probablement au forfait Spectrum One, qui combine Internet domestique avec service de téléphonie mobile et Spectrum Advanced WiFi pour un tarif mensuel modique de seulement 49,99 $ par mois pendant 12 mois. . Cela comprend l’accès à des vitesses haut débit allant jusqu’à 1 Gbit/s via 800 000 miles de réseau de fibre hybride, des dizaines de millions de points d’accès Wi-Fi et un service mobile illimité 5G. Le service mobile gratuit est inclus pendant une année complète.

Spectre

Équipement



Le service Internet à domicile nécessite un modem et un routeur si vous souhaitez une connexion Wi-Fi. Vous aurez peut-être également besoin d’équipement supplémentaire, en fonction de votre configuration Internet.

Dans le passé, les FAI facturaient parfois les clients qui utilisaient leur propre équipement acheté. Cette pratique a depuis été interdite, de sorte que certains FAI vous demanderont soit d’acheter votre matériel directement, soit de payer des frais de location continus. Il est généralement préférable d’obtenir le matériel auprès du FAI pour suivre les mises à jour.

Les forfaits Internet de Spectrum, qui offrent le WiFi avancé, incluent un modem sans frais supplémentaires.

Frais



Selon l’analyse CR, les clients Internet paient généralement entre 2,49 $ et 9,95 $ par mois en frais de service supplémentaires. Parfois, ces frais sont associés au forfait, dans d’autres cas, ils sont strictement associés au service Internet domestique.

Il peut également y avoir des frais d’installation et de configuration ou une annulation anticipée si vous résiliez votre contrat avant la fin de sa durée.

Avec Spectrum, il n’y a pas de frais ni de contrats supplémentaires. Un abonnement à Spectrum One vous offre également Spectrum Advanced WiFi et une ligne mobile illimitée avec un accès gratuit à la 5G dans tout le pays.

FAQ sur les coûts Internet

Combien coûte Internet par mois ?



Le ménage américain moyen paie environ 75 dollars par mois pour Internet, selon CR. Les zones rurales où la concurrence est moindre sont susceptibles de payer plus que les ménages des zones plus peuplées disposant de plus d’options de FAI.

Dois-je regrouper mon Internet et mon câble ?



Oui, le regroupement de votre connexion Internet et de votre câble peut souvent générer des économies. Vous pouvez également envisager de regrouper votre Internet domestique avec votre service de téléphonie mobile. Par exemple, Spectrum One propose Spectrum Internet® avec des vitesses allant jusqu’à 300 Mbps, Advanced WiFi et une ligne mobile illimitée gratuite pendant 12 mois pour seulement 49,99 $ par mois.

Puis-je bénéficier du Wi-Fi sans fournisseur ?



Oui, vous pouvez obtenir le Wi-Fi sans fournisseur en vous connectant à des points d’accès publics avec un appareil compatible Wi-Fi. Si vous disposez d’un service de téléphonie mobile et de données, vous pouvez également utiliser votre appareil comme point d’accès dans votre maison pour accéder au Wi-Fi à partir d’autres appareils. Cependant, cela peut créer des risques pour la sécurité. Spectrum One inclut le bouclier de sécurité de Spectrum sans frais supplémentaires.

Conclusion : combien coûte Spectrum Internet®?

Spectrum offre certaines des vitesses Internet les plus rapides et les plus fiables aux États-Unis, ainsi que certains des meilleurs prix Internet. Choisissez parmi trois niveaux haut débit sans plafond de données, sans contrat et sans frais de modem. Avec Spectrum One pour seulement 49,99 $ par mois pendant 12 mois avec Auto Pay, vous pouvez bénéficier d’un accès Internet domestique, sans plafond de données ni contrat, de Spectrum Advanced WiFi et d’une ligne mobile illimitée avec accès 5G dans tout le pays.