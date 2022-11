Combien Children in Need a-t-il collecté l’année dernière ?

CHILDREN In Need est de retour pour une autre année de collecte de fonds pour les enfants défavorisés à travers le Royaume-Uni.

Le téléthon a permis de recueillir une énorme somme d’argent au fil des ans, et l’année dernière n’a pas été différente.

Bbc

Combien Children In Need a-t-il collecté en 2021 ?

Children In Need 2021 a culminé avec un total de 39 millions de livres sterling pour la nuit.

Cependant, le total est passé à 51 millions de livres sterling alors que les dons et les revenus de la collecte de fonds continuaient d’affluer et d’être comptés après le grand soir.

Les enfants dans le besoin de 2020 ont rapporté un peu plus à 57 millions de livres sterling.

Depuis le début de l’émission en 1980, l’appel a permis de récolter 1,5 milliard de livres sterling pour de bonnes causes.





Les faits saillants de l’appel de 2021 comprenaient :

BBC Breakfast et le présentateur météo de BBC North West Tonight, Owain Wyn Evans, relèvent un défi colossal au tambour, constamment pendant 24 heures. Le défi, qui a été diffusé sur iPlayer, a permis de récolter 3,8 millions de livres sterling.

The One Show’s Surprise Squad for BBC Children in Need, qui a vu cinq jeunes inspirants livrer des surprises pour soutenir les communautés locales et BBC Children in Need a financé des projets à travers le Royaume-Uni avec l’aide des présentateurs de The One Show qui ont levé un remarquable 1,8 million de livres sterling.

Le spécial Ramble 2021, qui a vu des présentateurs de Countryfile et des enfants et des jeunes inspirants se promener dans six endroits à couper le souffle à travers le Royaume-Uni, contribuant à l’incroyable total de collecte de fonds de Countryfile en 2021 de 5,1 millions de livres sterling.





Comment pouvez-vous faire un don ou collecter des fonds pour Children in Need 2022 ?

Il existe plusieurs façons de collecter des fonds, notamment les parrainages, les dîners et les ventes de gâteaux.

Le parrainage consiste à amener les personnes que vous connaissez à faire un don à la campagne, tandis qu’avec un dîner, l’hôte demandera aux convives de faire don du prix de leur plat à emporter préféré.

Les ventes de gâteaux peuvent être modifiées en demandant à vos collègues du bureau de juger les entrées avant de les vendre.

Pour plus de conseils sur la façon dont vous pouvez collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance, visitez le site Web ici.

Vous pouvez faire un don et aider les enfants défavorisés à travers le Royaume-Uni via le site Web Children In Need.

Vous pouvez donner aussi peu que 1 £ et les paiements peuvent être effectués avec une carte ou via PayPal.

Quand est Enfants dans le besoin 2021 ?

Children In Need sera de retour le vendredi 15 novembre 2022 de 19h à 22h.

Les animateurs de l’émission télévisée principale sont Jason Manford, Ade Adepitan, Mel Giedroyc, Chris Ramsey et Alex Scott.

L’émission d’appel sera diffusée sur la BBC dans l’espoir de collecter des centaines de livres pour les enfants et les jeunes à travers le Royaume-Uni.